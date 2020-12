W

Bienvenue dans le journal londonien d’aujourd’hui. Nous vous apporterons les mots d’un lauréat de Bad Sex ainsi que les dernières nouvelles sur Julian Assange. Cet après-midi, nous entendrons Laurence Fox et Lady Antonia Fraser.

Mises à jour en direct

L’Oscar aux chaussettes de Thompson

(Emma Thompson / Dave Benett)

Emma Thompson a adopté une approche non conventionnelle pour emballer son Oscar lorsqu’elle l’a ramené d’Amérique au Royaume-Uni dans les années 90: elle l’a enveloppé dans une paire de chaussettes. Lorsque le pilote de l’avion dans lequel elle se trouvait a eu vent des bagages convoités, ils se sont approchés de Thompson dans l’avion pour lui demander de l’emprunter pour des photos. Thompson raconte le podcast de Twiggy. «Je n’avais aucune idée, jusqu’à ce que cela se produise, à quel point c’était emblématique.» Un humble haut voleur.

SW1A

(John Redwood / LightRocket via .)

John Redwood, Brexiteer ultra, fulmine que lorsqu’il a demandé aux travaillistes et au SNP «s’ils pouvaient nommer une demande du Royaume-Uni à l’UE dans les pourparlers qu’ils ont soutenus», aucun ne le pouvait. «Ils veulent clairement que le Royaume-Uni cède.» Ou peut-être que la plupart de ces députés n’ont jamais voulu le Brexit en premier lieu?

SW1A

(Laurence Fox / Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)

Laurence Fox affirme que malgré ses opinions politiques, sa famille lui parle toujours. Mais il admet qu’il n’a peut-être jamais été invité à un seul rassemblement. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été invité à une «réunion de famille Fox» dans une église cette année, Fox nous a dit que cela n’existait pas, mais même si c’était le cas: «Je n’ai jamais été invité à baiser . »

La Couronne reçoit des éloges

(Lady Antonia Fraser / Dave Benett)

Lady Antonia Fraser refuse de se joindre à la critique de The Crown après que le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, ait déclaré que la série Netflix devrait porter un avertissement – bien que l’auteur pense que ce serait «poli» envers les personnes représentées s’il était clair qu’il s’agissait d’un drame . S’exprimant lors d’un événement pour l’association Give a Book, l’auteur et veuve de feu Harold Pinter a notamment salué une véracité de la série concernant le prince Charles de Josh O’Connor: «J’ai adoré ses oreilles!

La longue nuit arctique d’un mauvais écrivain sexuel

Le lauréat du prix Bad Sex in Fiction, John Harvey, dit qu’il est «dommage» que la revue littéraire ait annulé son prix notoire cette année. Harvey dit au Londoner bien qu’il «essaie une approche différente», il n’évite pas complètement d’écrire sur le sexe, et il est même prêt à «s’asseoir dans les stocks» à nouveau. «Ça ne me dérange pas de rire de Londres littéraire». Il ajoute: «Oh, et pour ce qui est d’écrire sur le sexe pendant le verrouillage, on dit parfois de la culture arctique que la longue nuit noire n’est pas assez longue. De mauvais augure.

Le père d’Assange espère que le sort de son fils changera lorsque Biden sera au pouvoir

Le père de Julian Assange espère que le sort de son fils pourra être changé lorsque Joe Biden deviendra président l’année prochaine. «Ils n’ont jamais poursuivi les poursuites contre Julian sous l’administration Obama et Biden», a déclaré John Shipton.

Assange est détenu à la prison de Belmarsh et risque une extradition possible vers les États-Unis, où il a été inculpé en vertu de la loi sur l’espionnage. Le Old Bailey décidera s’il doit être extradé le 4 janvier de l’année prochaine.

Bien que le président élu Biden n’assume ses fonctions que le 20 janvier, Shipton espère que son passage en tant que vice-président d’Obama le rendra indulgent.

Il a ajouté aux médias australiens qu’Assange avait été incapable de toucher ses deux fils, engendrés alors qu’il vivait à l’ambassade équatorienne, lorsqu’ils visitaient Belmarsh à cause de Covid-19.

Le père d’Assange a été une présence fréquente à Londres pour faire campagne pour son fils. Il a affirmé que «Julian a été arbitrairement détenu pendant 10 ans».

En 2012, Assange est entré à l’ambassade équatorienne et a demandé l’asile. L’année dernière, l’offre d’asile a été retirée et il a été arrêté.