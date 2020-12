W

Bienvenue dans le journal londonien d’aujourd’hui. Nous vous apporterons les mots d’un lauréat de Bad Sex ainsi que les dernières nouvelles sur Julian Assange. Cet après-midi, nous entendrons Laurence Fox et Lady Antonia Fraser.

Mises à jour en direct

La longue nuit arctique d’un mauvais écrivain sexuel

Le lauréat du prix Bad Sex in Fiction, John Harvey, dit qu’il est «dommage» que la revue littéraire ait annulé son prix notoire cette année. Harvey dit au Londoner bien qu’il «essaie une approche différente», il n’évite pas complètement d’écrire sur le sexe, et il est même prêt à «s’asseoir dans les stocks» à nouveau. «Ça ne me dérange pas de rire de Londres littéraire». Il ajoute: «Oh, et pour ce qui est d’écrire sur le sexe pendant le verrouillage, on dit parfois de la culture arctique que la longue nuit noire n’est pas assez longue. De mauvais augure.

Le père d’Assange espère que le sort de son fils changera lorsque Biden sera au pouvoir

Le père de Julian Assange espère que le sort de son fils pourra être changé lorsque Joe Biden deviendra président l’année prochaine. «Ils n’ont jamais poursuivi les poursuites contre Julian sous l’administration Obama et Biden», a déclaré John Shipton.

Assange est détenu à la prison de Belmarsh et risque une extradition possible vers les États-Unis, où il a été inculpé en vertu de la loi sur l’espionnage. Le Old Bailey décidera s’il doit être extradé le 4 janvier de l’année prochaine.

Bien que le président élu Biden n’assume ses fonctions que le 20 janvier, Shipton espère que son passage en tant que vice-président d’Obama le rendra indulgent.

Il a ajouté aux médias australiens qu’Assange avait été incapable de toucher ses deux fils, engendrés alors qu’il vivait à l’ambassade équatorienne, lorsqu’ils visitaient Belmarsh à cause de Covid-19.

Le père d’Assange a été une présence fréquente à Londres pour faire campagne pour son fils. Il a affirmé que «Julian a été arbitrairement détenu pendant 10 ans».

En 2012, Assange est entré à l’ambassade équatorienne et a demandé l’asile. L’année dernière, l’offre d’asile a été retirée et il a été arrêté.