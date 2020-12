je

Dans le journal d’aujourd’hui, découvrez ce que le tailleur de Keir Starmer pense des costumes de Boris Johnson et David Frost. Plus tard, cherchez le créateur de mode Henry Holland révélant son plus grand faux pas de sac à main et Dawn Butler disant qu’elle a commencé à embrasser l’ignorance bienheureuse. Oh et un travail de communication avec la famille royale. Un concert difficile?

Mises à jour en direct

Premier livre pour le garçon d’histoire Sam

(William et Sam Dalrymple / Twitter)

Tel père tel fils. Sam Dalrymple, le fils londonien de l’historien écossais William, publiera son premier livre en 2022 – Five Partitions: The Making of Modern Asia. William Dalrymple est l’un des historiens et écrivains les plus éminents de Grande-Bretagne et a publié de nombreux articles sur l’Inde. Mais au milieu des félicitations en ligne, un espoir effronté a déclaré: «Que les cheveux du fils fleurissent plus longtemps que ceux de son père», seulement pour que William réponde: «Ils sont déjà en retraite! Je connais les signes ». Tout est dans les gènes …

Crease-tastrophe: le tailleur de Keir demande à réparer le costume du Premier ministre

Le tailleur de Sir Keir Starmer a proposé de réparer les costumes de Boris Johnson et David Frost après que le couple ait été ridiculisé pour ce qui semblait être une tenue mal ajustée lors de la réunion sur le Brexit d’hier soir avec Ursula von der Leyen et Michel Barnier.

«Il est important qu’ils aient l’air intelligents. Tout le monde regarde et en haute définition, vous pouvez voir tous les plis », nous dit Renzo Khan, le patron de Stitch & Clean.

Khan a frappé par inadvertance les feux de la rampe après que Starmer ait été impliqué dans une collision avec un cycliste alors qu’il se rendait chez ses tailleurs. Stitch & Clean a ensuite été identifié comme sa destination. Khan nous a dit qu’il ne pouvait pas commenter “sur mes clients spécifiques … Keir Starmer a rendu visite”.

Ce matin, il a expliqué: «La veste de Frost est trop petite. La veste de Boris est un peu longue et vous pouvez le voir dans les plis. Le pantalon doit être ramené car les deux jambes doivent être séparées. Il ne devrait pas non plus y avoir de groupe au-dessus de la chaussure. Je suis heureux de résoudre ce problème pour eux car ils représentent notre pays et je donnerais de mon temps pour le faire.

Khan serait également tailleur pour Gillian Anderson, Billie Piper et Jude Law.

Méfiez-vous des cyclistes lorsque vous courez vers le nord de Londres, Premier ministre.