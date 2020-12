je

Dans le Journal d’aujourd’hui, les écrivains et les restes se souviennent du grand écrivain John le Carré, malheureusement décédé. Plus tard, Sandie Shaw à propos du gros contrat que les musiciens ont terminé en streaming, Lemn Sissay explique comment son projet de dîners de Noël pour les sortants de soins fonctionnera cette année, et nous examinons comment les rongeurs du West End ont réussi pendant le verrouillage.

Shaw: Je suis content que les artistes soient enfin écoutés

Sandie Shaw nous dit qu’elle est «extatique» que les législateurs prêtent enfin attention à la musique en streaming après que Covid ait mis en lumière ce qu’elle prétendait être des «niveaux obscènes d’abus» en raison du peu d’argent que les musiciens recevaient du streaming.

«Les artistes n’ont aucun droit à la table, ils ne sont pas invités à la table – si vous n’êtes pas à table, vous êtes au menu», dit-elle.

«Nous sommes coincés au milieu comme un sandwich, nous avons des entreprises technologiques d’un côté, puis des maisons de disques de l’autre. L’organisation de Shaw, la Coalition des artistes en vedette (FAC), a soutenu des artistes qui ont témoigné à une enquête menée par des députés sur l’économie de la diffusion de musique en continu, qui a débuté la semaine dernière.

Shaw, à gauche, qui avait trois célibataires numéro un dans les années 60 et qui est président honoraire des FAC, a déclaré que le coronavirus avait montré à quel point la diffusion de musique en continu est injuste.

Auparavant, les musiciens pouvaient compléter leur manque d’argent avec des spectacles en direct, mais maintenant ils se rendent compte “qu’ils ne reçoivent aucun argent du streaming”.

Shaw explique: «Je voudrais changer les choses pour les jeunes pour l’avenir.»

John le Carré, l’un des plus grands écrivains britanniques, est malheureusement décédé ce week-end. Les autres, dont l’ancien chef du Conseil de l’UE, Donald Tusk, ont choisi le moment pour rappeler que Le Carré était un europhile ardent qui critiquait Boris Johnson et prônait l’apprentissage de l’allemand. D’autres se sont concentrés sur son travail. Beaucoup ont révélé que Le Carré, de son vrai nom David Cornwell, était un grand correspondant par lettre. L’historien Tom Holland se souvient avoir «tourné en rond» sur la ligne Circle, tellement saisi par un Le Carré qu’il «ne pouvait pas supporter de descendre du train tant que je ne l’avais pas terminé». Souvenons-nous de lui de cette façon.

Dîners à domicile pour la charité poète

Le poète Lemn Sissay ne laisse pas le verrouillage arrêter son projet de charité des dîners de Noël pour les sortants. Sissay, qui a grandi dans les soins lui-même, a aidé à organiser les événements à travers le Royaume-Uni pendant près d’une décennie. «Cette année, il y aura des livraisons au domicile des gens et à leur porte», a-t-il déclaré. Sissay raconte au podcast Crisis What Crisis qu’il est important d’impressionner les participants avec des cadeaux «à couper le souffle» et «la meilleure nourriture». «Il n’y a pas de bouillie de service dans les bols».

Fat Tony DJ découvre les salles de Selfridges

DJ Fat Tony est entré dans l’esprit festif hier en s’associant à «Disco Santa» pour un set spécial à la Brasserie of Light de Selfridges. Fat Tony a récemment déclaré à The Standard que “les gens ne font pas la fête, et ils ne font toujours pas la fête maintenant que le deuxième verrouillage vient de se terminer”. Et bien que les fêtes de Noël puissent être rares cette année, il semble que même pour Fat Tony, la joie de Noël trouve un moyen.

Souricière… mais sans les souris

Le West End a manqué ses habitués, The Londoner comprend. Le genre à quatre pattes. “Les souris sont parties”, nous dit une source théâtrale, expliquant plus loin: “Puisque personne n’est allé dans les théâtres, il n’y a pas eu de nourriture, donc les souris n’ont pas été vues depuis des lustres.”

Mais heureusement pour les créatures, notre source souligne que «le personnel du théâtre se prépare à son retour» alors qu’il se prépare à accueillir de nouveau le public. Ils ont ajouté que les souris quittant le West End étaient un présage de malheur comme les corbeaux quittant la Tour de Londres. Seulement un peu moins majestueux.

SW1A

Le député conservateur Jake Berry dénonce la décision de son parti de déplacer son siège «d’une ville qui a un Harvey Nichols à une autre ville qui a [one]», Alors que les conservateurs prévoient d’échanger Londres contre Leeds. Berry, qui a fait ses études en privé, a déclaré à PoliticsHome qu’une telle décision «n’échappait pas aux électeurs du Nord». Les habitants du Nord n’aiment-ils pas Harvey Nichols?

Michael Fabricant MP a salué la décision de permettre aux hommes gais de donner du sang sans restriction de temps. Il a ajouté: «Un tel contraste avec l’attitude que j’ai rencontrée lors de la campagne au ministère de la Santé il y a de nombreuses années lorsque quelqu’un a dit:« On ne peut pas faire confiance aux homosexuels pour dire la vérité sur leur vie sexuelle ».» Des temps plus sombres.