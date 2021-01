W

Revenez au journal londonien d’aujourd’hui. Nous entendons parler d’une nouvelle statue de Patrick Hutchinson, l’homme qui a transporté un manifestant anti-BLM en lieu sûr l’été dernier. Aussi, Juno Dawson nous dit que ses collègues auteurs sont généralement de gentils «cinglés» tandis que Hugh Fearnley-Whittingstall parle d’admirer les choux-fleurs. Plus tard, Sir Ian McKellen parle de l’horreur des messages directs Instagram remplaçant les vraies lettres d’amour.

Auteurs? Nous sommes un groupe de bizarres

Juno Dawson nous dit que ses collègues auteurs sont généralement de gentils «cinglés». Elle liste certains des héros littéraires qu’elle a rencontrés: Malorie Blackman, Philip Pullman, Margaret Atwood. «Les auteurs ont tendance à être un bon groupe… nous sommes des cinglés qui inventent de fausses personnes dans nos têtes toute la journée», dit-elle. Dawson, qui publie un guide pour les adolescents trans et non binaires, WHAT’S THE T?, A ajouté, sans nommer personne cette fois: “Il y a des divas … et elles ont tendance à être des hommes.”

Patrick Hutchinson, l’homme qui a transporté un manifestant anti-BLM en lieu sûr l’été dernier, a été immortalisé dans une statue qui, on l’espère, sera placée dans un espace public de la capitale.

«Nous sommes en pourparlers avec un certain nombre d’institutions de premier plan et examinons l’espace public extérieur», nous dit la galeriste Eunice Olumide, qui a commandé la statue.

Olumide, ci-dessous, explique que l’idée est née après que l’artiste, Hector Guest, l’ait contactée pour lui dire qu’il avait été affecté par les manifestations du BLM et par les images d’Hutchinson portant le manifestant Bryn Male sur son dos.

«Nous avons passé beaucoup de temps avant d’approcher Patrick, à discuter, à apprendre et à lire», dit-elle. Un modèle 3D de la statue a été créé aux Pinewood Studios. Guest a choisi de se représenter porté par Hutchinson, car, dit Olumide, la statue concerne également «l’examen introspectif de soi».

«Les manifestations de l’été ont eu un impact fondamental sur la conscience britannique», affirme Olumide, dont la galerie Olumide est basée à Soho, ajoutant: «Ce qui s’est passé aux États-Unis a été l’occasion pour beaucoup de vérité de faire surface. “