Bienvenue dans le journal londonien d’aujourd’hui. Nous vous apporterons nos jeux de mots préférés de Shakespeare alors que William Shakespeare devient le deuxième citoyen britannique à se faire vacciner contre le coronavirus. Plus tard, nous entendrons Aaron Sorkin, Nina Sosanya et le sort des musiciens dans un possible Brexit sans accord.

Les artistes interprètes ou exécutants doivent pouvoir visiter l’UE après le Brexit, selon l’industrie de la musique

(Les musiciens demandent l’aide du gouvernement / REXMAILPIX)

Les musiciens demandent au gouvernement de les aider à travailler en Europe après la fin de la période de transition du Brexit, le 1er janvier.

Suite aux changements de règles qui devraient intervenir le mois prochain, toute personne transportant des instruments ou du matériel DJ pour travailler sur le continent aura besoin d’un formulaire de carnet ATA, qui coûte 350 £ par an.

Les artistes interprètes devront également obtenir des permis de travail et éventuellement payer des impôts pour chaque pays. Les Français ont déclaré qu’ils imposeraient les revenus supplémentaires. Ceux qui possèdent des instruments contenant même une petite quantité d ‘«espèces protégées», y compris l’ivoire et certains bois, auront besoin d’un formulaire CITES et ne pourront traverser que certains ports.

Les joueurs auront besoin de six mois sur leur passeport, une assurance différente et un permis de conduire international. Les recherches de la société incorporée des musiciens montrent que 44 pour cent des artistes interprètes ou exécutants gagnaient un certain revenu dans l’UE avant la pandémie. La directrice de l’ISM, Deborah Annetts, a déclaré: «Le relâchement des liens politiques ne doit pas être autorisé à dévaster un secteur déjà vulnérable».

Naomi Pohl, du Syndicat des musiciens, a déclaré: «Il existe un risque très réel que l’absence d’une exemption négociée ou d’un régime spécifique pour les pigistes de l’industrie de la musique conduise à une réduction significative des opportunités de tournées et de travail en Europe.»

Le compositeur Howard Goodall a déclaré au Londoner que le gouvernement devrait protéger les services lors des négociations sur le Brexit. «La plupart des musiciens ne gagnent pas des millions de livres. Les niveaux de marge sont très serrés », a-t-il déclaré.

Un e-mail arrive dans la boîte de réception Londoner’s Diary du parti travailliste, proposant une vente de Noël – mais un article a attiré notre attention. Il est temps pour un vrai changement – Le Manifeste du Parti travailliste 2019 est disponible pour 6 £, soit le plein tarif. Peut-être que c’est un vendeur tellement chaud que le modèle commercial ne fonctionnerait pas s’il était vendu à rabais? Peut-être.

(Paul Masterton / Chris McAndrew / Parlement britannique)

Paul Masterton, ancien député d’East Renfrewshire, a réfléchi il y a un an quand il était le moignon de l’élection. Dans une vidéo battue par la pluie à l’époque, il dit: «C’est absolument mêlant, le jetant avec la pluie, le vent, le gel, mais on continue». Plus âgé et plus sage, Masterton se dit: «J’aurais dû le virer et aller au pub».

Nina montre la qualité d’étoile pour RSC

(Nina Sosanya / Dave Benett)

Nina Sosanya rappelle les écueils de l’audition en tant que jeune acteur. La star de W1A et de His Dark Materials travaillait sur les téléphones d’une association caritative lorsqu’elle a dû sortir pour acheter une jupe pour une audition avec la Royal Shakespeare Company. L’audition s’est bien déroulée, mais quand elle est revenue au bureau, sa collègue lui a demandé: «Qu’est-ce que c’est que ça sur le dos de ta jupe?» Sosanya raconte au podcast Out for Lunch de Jay Rayner: “Il y avait une énorme étoile rouge disant 5,99 £!”

Écrivains trompés par The Donald

(Aaron Sorkin / REUTERS)

Les chroniqueurs auront du mal à maîtriser Donald Trump même lorsqu’il quittera ses fonctions, estime le scénariste américain Aaron Sorkin. Trump n’est pas un personnage «plausible» car «il y a quelque chose qui n’est pas humain en lui», a déclaré Sorkin lors d’un événement en ligne au Guardian Live hier soir. Suggérant que les écrivains pourraient trouver plus facile d’encadrer The Donald «en dehors de la scène» dans des images d’actualité plutôt que de le représenter directement, le créateur de l’aile ouest a déclaré: «Il n’y a pas de personnage intéressant qui n’a pas de conscience. S’il ne lutte avec rien, si rien ne lui pèse, à quoi accrochez-vous votre chapeau?

Beaucoup de bruit à propos du receveur du vaccin

La nouvelle qu’un William Shakespeare était le deuxième Britannique à recevoir un vaccin Covid a déclenché une tempête de jeux de mots en ligne. «Est-ce un jabber que je vois devant moi?» a demandé John Sturgis, tandis que Richard Thackray est allé avec: «Deux doses, les deux se ressemblent en quantité. Le meilleur de la bande était le wag qui l’a appelé «l’apprivoisement de la grippe». Mais un utilisateur de Twitter a posé une question pertinente: «Si vous vous appelez Shakespeare, qu’est-ce qui vous obligerait à appeler votre fils William? Un bébé sous un autre nom… »