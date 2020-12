W

Bienvenue sur le blog en direct d’aujourd’hui du Londoner’s Diary. Préparez-vous pour quelques conseils sur l’équilibre travail / vie personnelle de Maya Jama, un nouvel achat curieux pour les fans de Jonathan Van-Tam et des nouvelles sur la pharmacie de poésie de William Sieghart, qui prescrit des poèmes pour les lecteurs. Utile en cas de pandémie.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1607357757

La poésie fait partie des médicaments puissants dont nous avons besoin en cas de pandémie, dit Sieghart

William Sieghart, le fondateur et auteur de la Poetry Pharmacy, projette de nouveaux travaux car il nous dit que c’est maintenant un «moment très important de la poésie».

«La vie est un peu le jour de la marmotte – pour beaucoup de gens, ils pensent« un autre jour sanglant, que dois-je faire »», dit Sieghart au Londoner.

Sieghart, le fondateur du Forward Prize for Poetry et président de Somerset House, a publié la poésie à succès Pharmacie en 2017. Il propose des «prescriptions» de poésie pour donner aux lecteurs «confort, plaisir et inspiration». Une pharmacie sans rendez-vous a été ouverte dans le Shropshire l’année dernière.

Maintenant, Sieghart nous dit qu’à cause du coronavirus, son téléphone est «inondé de poésie».

«Nous ne pouvons pas communier les uns avec les autres d’une manière religieuse comme nous le faisions auparavant», a-t-il dit, ajoutant que «le passage de la poésie entre eux dans ces moments difficiles devient de plus en plus apparent».

L’un des points positifs de la crise, a-t-il déclaré, était que la société était «beaucoup plus ouverte sur notre santé mentale et sur la façon dont nous pouvons nous entraider».

Sieghart a ajouté que «les gens se sont toujours tournés vers la poésie en cas de besoin». Une intervention opportune.

1607346915

L’ancienne députée de Corrie Tracy Brabin continue de jouer le rôle de repli

(Parlement TV)

Tracy Brabin est peut-être une députée, mais l’ex-star de Coronation Street a toujours un agent. “Mon agent m’a gardé dans ses livres et je n’arrêtais pas de dire que vous devez me laisser partir”, a-t-elle révélé au podcast de Matt Forde. L’agent de Brabin a même suggéré un rôle de premier ministre dans une émission de télévision, incitant le député travailliste à demander en plaisantant: «À quoi pensez-vous même?

1607346785

Dame Joan illumine les boutiques de Noël

(Dave Benett)

Joan Collins a bravé le froid pour faire une apparition typiquement glamour en allumant les lumières de Noël de Burlington Arcade samedi soir. «J’ai acheté ici pendant des années», a-t-elle déclaré à propos du lieu de Mayfair, et a loué le «feuillage givré». Collins a été une pom-pom girl pour la saison des fêtes cette année, mettant son arbre en place la deuxième semaine de novembre. «Chérie, bien sûr que Noël va fonctionner», a-t-elle déclaré dans une interview le mois dernier, décrivant «habiller la table» pendant que son mari Percy cuisine. «Quand ce sera fini, je vais retirer la moindre goutte de joie de la vie». Entendre entendre.

1607345099

La recherche de fermes pour les marchés du porc se poursuit

(PA)

Alors que le gouvernement propose un Brexit sans accord pour Noël, la secrétaire au commerce, Liz Truss, se réjouit. Souriant avec les responsables égyptiens la semaine dernière, Truss s’est vantée d’avoir signé des «accords de continuité» avec «55 pays». Le Londonien a parcouru la liste, qui comprend le Liechtenstein et le Kosovo, mais a cherché en vain des arrangements avec les quelque 140 autres pays en janvier. Oh cher.

1607342338

Mes rôles restent avec moi, dit Felicity Jones

(Felicity Jones / GC Images)

La carrière d’actrice de Felicity Jones a laissé sa marque sur elle. La star dit qu’elle a toujours «une sorte de bourdonnement persistant de blessure» après s’être cassé une côte dans un accident de montgolfière sur le plateau de The Aeronauts l’année dernière. De même, après avoir incarné la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, décédée plus tôt cette année, Jones a déclaré: «Je me sentais très proche d’elle». Encore une fois, tous ses rôles n’ont pas eu le même impact, a-t-elle déclaré au podcast de Kermode et Mayo: «J’ai récemment joué un petit écureuil et cela n’a pas aussi changé ma vie.» Les hauts et les bas du jeu.

1607339093

Un amour brûlant pour Van-Tam et Whitty? Voici un cadeau

(Ma tante sainte)

Les fervents fans de la star du coronavirus, Jonathan Van-Tam, peuvent enfin prouver leur amour pour le médecin-chef adjoint. La société My Sainted Aunt a en vente une bougie portant le visage de Van Tam superposé sur le corps d’un saint homme. «Mec avec le vaccin», lit-on dans l’argumentaire de vente, ajoutant qu’il offre «7 x 2,5 pouces de large de bougie de prière à combustion longue, non parfumée et authentique». Van-Tam s’est fait un nom dans le cadre des briefings du gouvernement sur les coronavirus. Et maintenant, ses fidèles peuvent commander la bougie qui «est expédiée partout dans le monde».

Tous ceux qui ont toujours voulu s’allonger sur Chris Whitty sont également pris en charge – car la société vend également un coussin portant le visage du médecin-chef. C’est double face – pour «deux fois le Whitty». À 18 et 24 £ respectivement, ils ne sont pas bon marché, mais c’est le prix de la passion.

1607340202

Maya Jama explique comment elle évite de boire cinq verres de vin par nuit

(Dave Benett)

MAYA JAMA dit que tandis que d’autres personnes se sont tournées vers le jogging pendant le verrouillage, elle s’est transformée en «paresseuse». La présentatrice a déclaré qu’elle avait découvert que travailler était «vraiment bon» pour sa santé, car si elle ne travaillait pas, elle aurait envie de boire. «J’ai juste pensé… ‘Oh, pas de travail? Prends un verre de vin! Ce qui passerait à trois, à cinq », dit-elle au magazine Glamour. Le seul exercice qu’elle a fait était de «danser dans la maison avec de la musique très forte». Beats squats.