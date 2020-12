T

oday in the Londoner’s Diary: Soho’s 100 Club se prépare à tester un système de ventilation anti-coronavirus et Heston Blumenthal raconte un cauchemar festif. Plus tard, Peter Mandelson pourrait-il faire un autre retour? Et le fondateur du site Web d’investigation Bellingcat nous explique comment son personnel se protège de ceux sur lesquels ils écrivent.

Bellingcat chef sur la sécurité

(Eliot Higgins, journaliste d’investigation britannique / . via .)

Elliot Higgins, le fondateur du site Web d’investigation Bellingcat, affirme que la seule stratégie de son équipe et de lui-même pour se protéger de ceux sur lesquels ils écrivent «est d’être le plus en vue possible».

«La seule façon d’obtenir une protection réaliste – je ne peux pas me mettre dans un coffre-fort et verrouiller la porte – est d’être là-bas pour que les gens sachent [if something happens]», A déclaré Higgins au Londoner.

Bellingcat a fait la une des journaux avec ses enquêtes sur la guerre en Ukraine et la destruction du vol MH17 en 2014.

Mais son travail en a fait une cible, dit-il, des «Russes et des cinglés». Mais il a plus peur de ce dernier, qui, craint-il, est plus susceptible de «se présenter à l’événement et de vous poignarder».

Higgins, qui s’est entretenu avec le Londonien dans le cadre du Web Summit 2020, affirme que la Russie a «tenté de pirater nos e-mails à plusieurs reprises».

Il a également affirmé que sa mère avait été saisie par Russia Today (RT) en 2017: «C’était très étrange et invasif. Elle en a été assez bouleversée. RT a été approché pour commenter.

Higgins a déclaré que lorsqu’il se rend dans les hôtels, il ne mange souvent pas dans leurs restaurants pour des raisons de sécurité. Cela ne joue pas toujours en sa faveur. «J’étais dans un hôtel à Amsterdam», a-t-il dit, «quand on a frappé à la porte à 9 heures». Higgins a ouvert pour voir un homme en costume avec un badge nominatif qui a dit “Oh M. Higgins, vous avez déjà séjourné ici, nous aimerions vous donner ces cookies.”

Cela rendit Higgins méfiant. «Je pensais ‘Je n’ai aucune idée de qui était cette personne’. N’importe qui aurait pu mettre un badge nominatif. J’ai fini par les jeter à la poubelle. Le lendemain matin, un autre responsable est venu me voir et m’a dit: «J’espère que vous avez apprécié les cookies gratuits». Je pensais ‘ah merde’.

Maintenant, le travail de Bellingcat est fréquemment utilisé à la Cour pénale internationale, tandis que Higgins écrit un livre, We are Bellingcat, publié l’année prochaine, qui traite du site et de leur enquête open source.

«J’ai commencé comme un passe-temps amusant. C’est juste une boule de neige », dit-il. Assez.

SW1A

(Barry Sheerman et Bonnie Tyler / Parlement britannique / .)

Qu’est-ce que le député de Huddersfield Barry Sheerman et la musicienne Bonnie Tyler ont en commun? À première vue, pas beaucoup. Mais le Londonien apprend que le chien de l’homme travailliste s’appelle Bonnie en l’honneur de la chanteuse Total Eclipse of the Heart. Parce qu’ils avaient l’habitude de partager un dentiste.

Évitez les cerfs dans les parcs de Londres

(Un troupeau de cerfs est photographié à Richmond Park / .)

Les parcs royaux de Londres avertissent les gens de rester à l’écart de leurs cerfs à Noël. Le directeur du parc, Simon Richards, a déclaré que plus de 1000 avertissements de la police avaient été adressés aux visiteurs de juillet à octobre après que les gens se soient trop rapprochés des cerfs et que l’augmentation du nombre de chiots en lock-out signifiait que davantage de chiens non entraînés harcelaient la faune. À deux reprises, des cerfs ont dû être abattus après des attaques de chiens. Richards a souligné: «Si vous souhaitez amener votre chiot dans un parc à cerfs, il doit être tenu en laisse.» Dans un message précédent, après que des gens aient essayé de donner des carottes aux animaux, un porte-parole de Royal Park a déclaré: “À l’approche de Noël, juste un rappel que vous ne trouverez pas Rudolph, Prancer ou Vixen à Richmond Park.

SW1A

(Peter Mandelson / GC Images)

Peter Mandelson a déclaré qu’il «attend au téléphone». Il a déclaré: «Je veux faire plus que simplement encourager mon équipe en marge.» L’ancien ministre du Travail a déclaré au podcast de Matt Forde qu’il voulait travailler pour le parti sous Sir Keir Starmer. Un autre retour pour le talentueux Mandelson? On ne sait jamais.

Le passage de Maya Jama sur le podium

(Maya Jama / Dave Benett / . pour Pour)

Maya Jama a enfilé une combinaison de voiture de course pour accueillir sur le podium le vainqueur de l’appel ouvert aux présentateurs de la Formule E. Le présentateur de radio a félicité hier Derin Adetosoye qui a gagné après avoir été testé avec une série de défis à l’écran. Le Londonien se demande si cette voiture va assez vite pour sauter le premier semestre de l’année prochaine et nous conduire directement à l’été.

“ Le double veg a conduit à une dispute familiale ”

(Heston Blumenthal / PA)

À l’approche de Noël, Heston Blumenthal raconte un cauchemar festif. Un an, sa grand-mère et sa mère, qui ne s’entendaient pas, avaient toutes les deux des légumes cuits pour le dîner de Noël. Son père ne voulait pas faire de bruit en disant à sa mère de ne pas apporter sa contribution. Quand elle est arrivée avec la nourriture, ils avaient «deux lots de légumes». Cue la guerre froide. La mère de Blumenthal se tourna vers son père et lui demanda, d’une gravité mortelle: «Aimeriez-vous certains de ces choux de Bruxelles, gros bâtard?

Filtre à air espère pour les salles de concert

(Craig David se produisant au 100 Club / Redferns)

Jeff Horton, propriétaire du Soho’s 100 Club, nous dit qu’il est enthousiasmé à l’idée de tester le mois prochain un système de ventilation qui prétend éliminer 99,9% des agents pathogènes aéroportés tels que le coronavirus. Horton se sent «obligé» de tester le système dans son club qui a accueilli les Rolling Stones, Blur et Metallica. «Je vois que l’un de nos emplois à présent est d’être pilote pour tout ce qui aide à rendre l’industrie hôtelière et les salles de concert populaires … Ça vaut le coup.