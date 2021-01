je

Dans le journal londonien d’aujourd’hui, le directeur général de la musique britannique nous raconte comment sauver le pays d’un été silencieux et il se souvient du spectacle de karaoké de Matt Hancock. Plus tard, George Clooney dit que son ancien travail de coupe de tabac pour 3,30 $ l’heure a mis en perspective les épreuves relativement mineures de sa vie d’acteur et Elizabeth Olsen dit qu’elle veut troquer Hollywood pour Londres.

‘L’été silencieux se profile si nous n’aidons pas la musique live’

(Matt Hancock / Jeremy Selwyn)

Jamie Njoku-Goodwin, le directeur général de UK Music, nous dit que le pays est confronté à un été silencieux à moins que le gouvernement ne crée un régime d’assurance pour les événements en direct similaire à celui de l’Allemagne.

«Le danger est que si dans six mois, il est sûr d’organiser des événements, nous pourrions assister à des événements partout sur le continent et dans le monde entier, mais rien ne se passe au Royaume-Uni, simplement parce que nous n’avons pas eu régime d’assurance », dit-il.

Il cite le gouvernement allemand, qui a promis 2,5 milliards d’euros (2,3 milliards de livres sterling) pour assurer les événements du second semestre 2021. Njoku-Goodwin, qui travaillait auparavant comme conseiller spécial du secrétaire à la Santé Matt Hancock, attend avec impatience le retour de la musique live et brosse un tableau optimiste d’une scène post-pandémique.

Il se souvient de gens qui chantaient autour d’un piano jusqu’à quatre heures du matin lors d’une récente conférence conservatrice. «Matt Hancock a toujours été un habitué des soirées karaoké de conférence. Peut-être pourrons-nous le faire tourner autour du piano lorsque la pandémie sera terminée et que la conférence reprendra. En 2017, Hancock a ceinturé Queen’s Don’t Stop Me Now. La prochaine fois? Peut-être une interprétation de Under Pressure.

(Arron Banks / .)

Arron Banks a un combat entre ses mains. Après que son site Web, Leave.eu, ait annoncé son intention de s’enregistrer en Irlande pour préserver son nom de domaine .eu, le politicien irlandais Neale Richmond écrit dans The New European: «Leave.EU are not welcome … I and d’autres ont l’intention de faire leurs tentatives L’Irlande aussi difficile que possible.

Kerry McCarthy, un député travailliste, est apparu à la télévision du Parlement avec une jungle de plantes derrière elle. Elle nous dit: «Je ne peux tout simplement pas résister à acheter plus», ajoutant: «Vous ne pouvez pas voir mon monstera (usine de fromage) à la télévision, mais au rythme où il grandit, il va avoir besoin de sa propre pièce. À juste titre, McCarthy est le ministre des transports vert de l’ombre du Labour.

Je vis le rêve britannique, dit Olsen

(Elizabeth Olsen / Dave Benett)

Elizabeth Olsen veut troquer Hollywood contre Londres. “Nous vivons ce rêve britannique à Richmond dans cette maison juste au bord de l’eau”, a déclaré la star des Avengers et de WandaVision à propos de l’expérience actuelle d’elle et de son partenaire Robbie Arnett, ajoutant: “Nous voulons savoir comment rester ici.” Olsen a déclaré au podcast de Jessie Ware: “L’année dernière, je cherchais comment nous pourrions vivre légalement ici … Robbie et moi nous sentons tous les deux si connectés.” Prochain arrêt du conseil paroissial?

La vie était douce dans l’enfance du poète

Le poète Caleb Femi dit que lorsqu’il grandissait dans un domaine municipal de Londres, sa vie s’était améliorée grâce au pouvoir de perceptions positives, comme imaginer que son bloc était en fait une confiserie. «Les produits de nettoyage qu’ils utilisaient pour nettoyer le domaine un lundi – ça sentait le chewing-gum, ça sentait le bonbon», dit-il. En fait, il attendait avec impatience les lundis parce que «tout le pâté de maisons aurait l’odeur d’une confiserie». Il dit à Dazed que ce sont “ces petits exemples d’imagination qui vous emmènent dans un autre endroit, qui vous permettent de suivre, de prospérer, dans un environnement aussi rude”.

Courttia Newland, co-scénariste de la série BBC Small Axe de Steve McQueen, nous raconte ce que c’était que d’écrire l’épisode Red White and Blue, qui raconte l’expérience du policier noir Leroy Logan dans les années 80: «Je devais observer la vérité de Leroy, Steve est co-scénariste et réalisateur, le mien et puis combinez cela avec la vérité de l’époque. Et je ne pouvais pas laisser tomber cela même si cela me déplaisait, comme des insultes racistes sur un médaillon … Je ne pouvais pas porter de jugement de valeur.

Clooney: le travail du tabac était un vrai frein

(George Clooney / Willy Sanjuan / Invision / AP)

George Clooney dit que son ancien travail de coupe de tabac à 3,30 $ l’heure a mis en perspective les épreuves relativement mineures de sa vie d’acteur. Se rappelant avoir regardé Lifestyles of the Rich and Famous à la télévision avant d’être l’une ou l’autre de ces choses, il dit au Hollywood Reporter après avoir été photographié pour eux à Londres: «Vous entendez un acteur célèbre dire: ‘Dieu, c’est si difficile. C’est tellement dur.’ Et je suis assis ici couvert de jus de tabac en disant: ‘Ce n’est pas si difficile que ça.’ “