Revenez au journal du londonien. D’abord aujourd’hui, Lord Bird nous parle de la tempête de l’itinérance à l’horizon. Ensuite, Jodie Turner-Smith parle du tournage d’un film d’action tout en faisant grandir un bébé et Ciaran Martin a beaucoup à dire sur la guerre de Dominic Cummings contre Whitehall. Lindsay Hoyle appelle également les députés à rester à l’écart.

John Bird, le fondateur de Big Issue, a averti que «le sans-abrisme est tombé sous le radar» dans ce verrouillage, affirmant que «il y a un sentiment de« les lumières sont allumées mais personne n’est dedans »» au sein du gouvernement.

«Le pire moment pour être sans abri, c’est quand il fait très froid», nous dit Lord Bird. «À votre plus faible, vous êtes plus susceptible d’attraper Covid ou toute autre maladie à cette période de l’année parce que vos réserves sont en baisse.»

Lors du premier verrouillage, le programme «Everyone In» du gouvernement a permis à 15 000 sans-abri de sortir de la rue. Bien qu’il ait promis 310 millions de livres sterling pour soutenir le sans-abrisme en décembre, il n’a jusqu’à présent pas confirmé le retour du programme Everyone In.

The Big Issue a formé l’Alliance Ride Out the Recession pour aider à prévenir une vague de sans-abrisme causée par le coronavirus et la crise économique. «Nous examinons très, très attentivement ce que nous [can] faites pour éviter une énorme tempête, une énorme arrivée de sans-abri instantané au cours des six prochains mois », a déclaré Lord Bird.

«Nous devons soutenir le gouvernement dans ses actions et les encourager à saisir l’ortie», a-t-il poursuivi. La crise des coronavirus «créera probablement les toxicomanes et les ivrognes de 20 ans. Nous devons tous réclamer la clarté du gouvernement, tout en empêchant une nouvelle cohorte de personnes de rejoindre les rues ».

Selon Bird, le moyen de prévenir l’itinérance future était de «dépenser pour sauver». Le gouvernement écoutera-t-il?

Hommages rendus à Harry de Standard

«H», comme beaucoup le connaissaient, a rejoint le Standard en tant que garçon de thé de 15 ans mais a mis fin à sa vie professionnelle en tant que responsable des promotions / famille du journal

Des hommages sont venus pour Harry Davey, qui a rejoint le Evening Standard en tant que garçon de thé et des décennies plus tard est devenu son directeur des promotions populaire. Les règles relatives aux coronavirus signifiaient que seule une petite congrégation du crématorium Barham à Canterbury pouvait se réunir pour célébrer la vie de Harry jeudi dernier. Davey a remporté une fois un concours de jardinage Standard et on lui a demandé quel aliment avait nourri de si magnifiques roses. Il a répondu: «Je ne suis pas sûr. Je viens d’acheter une nouvelle maison et ils sont venus avec.