W

Revenez au journal des Londoniens: nous discutons d’abord avec le militant qui tente de persuader le gouvernement français, Boy George et Bob Dylan, d’acheter l’ancienne maison des poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. Surveillez également la rencontre maladroite de Will Merrick avec Alan Rickman et le verdict de Chris Tarrant sur l’impression que Michael Sheen a de lui. Plus tard, nous examinerons comment Larry le chat fait face à un nouveau visiteur.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610365154

SW1A

(Larry le chat du 10 Downing Street / . via .)

Est-ce que quelqu’un ne pensera pas à Larry le chat? Après que la mère de Carrie Symonds ait été photographiée arrivant à Downing Street ce week-end dans le cadre d’une bulle de garde d’enfants, nos pensées vont au mouser en chef du n ° 10. Josephine McAfee a été aperçue avec un chien en laisse. Avec Dilyn, le chien Larry en avait sûrement assez dans son assiette.

1610365007

SW1A

(Clive Lewis / .)

CLIVE LEWIS a haussé les sourcils ce week-end après avoir tweeté sur les «choix clairs» des Écossais après le Brexit. Le député travailliste a déclaré qu’il s’agissait d’une «Union avec un pouvoir impérial en déclin» ou «d’indépendance et cherchant à rejoindre l’UE … avec des institutions démocratiques prenant le pouvoir». Err Clive, vous savez que le Parti travailliste est un parti unioniste, non?

1610364340

Le verdict de Tarrant sur Sheen? 50/50 …

(Chris Tarrant / WireImage)

Chris Tarrant n’a pas été impressionné par le tour de Michael Sheen en tant que lui dans le Quiz dramatique Who Wants to Be a Millionaire. «Michael était bon pour la voix, mais il n’était pas parfait», a-t-il déclaré à Waitrose Weekend. Heureusement, Sheen a maîtrisé les tics physiques de Tarrant, y compris «sauter dans la chaise en studio» et «un très embarrassant où je bat une de mes jambes comme un canard». Tarrant, qui a quitté la série il y a quatre ans, a ajouté tristement: «Quelqu’un me demande encore si je veux téléphoner à un ami pratiquement tous les jours».

1610364128

Heure des questions avec Dom et Domino’s

(Fiona Bruce / Dave Benett)

Fiona BRUCE profite de son nouveau travail en tant qu’animatrice de l’heure des questions, à l’exception de quelques petites rides. «Je savais avant de passer à l’antenne qu’il y avait de la nourriture», a-t-elle déclaré au podcast Heureusement. Bruce espérait un verre de vin après le spectacle. Au lieu de cela, l’équipage a fini par commander des Domino’s. «Nous avons accueilli Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, là-bas, et plusieurs autres qui rentrent dans ces boîtes et boîtes de pizzas Domino’s». C’est du showbiz.

1610364271

‘Le regard de Rickman m’a appris une leçon’

(Will Merrick / .)

La tournée scolaire de l’acteur Will Merrick à Rada a fait une impression pour toutes les mauvaises raisons. “J’étais ivre d’écolier la veille et j’étais encore ivre d’écolier le lendemain matin”, a déclaré la star de Dead Pixels au Londoner’s Diary. Merrick a couru vers les loos pour être malade, mais quand il est revenu, son ami lui a dit qu’il avait vu Alan Rickman quitter les toilettes aussi. «Alan se reposait sur le bar… il avait cette grimace classique d’Alan sur son visage, la grimace de Snape,» se souvint Merrick. «Il est vraiment entré dans mon espace personnel et m’a jeté un bon regard pendant quelques secondes, puis il est parti. Polaire.

1610365991 (Boy George / Corbis via .)

Les militants tentent de persuader le gouvernement français, Boy George et Bob Dylan d’acheter l’ancienne maison des poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine après que le propriétaire actuel l’ait mise en vente pour 1,75 million de livres sterling.

Le militant Gerry Harrison nous dit que le propriétaire Michael Corby lui a donné six mois pour trouver un acheteur pour la maison de Camden qui permettra au public de l’utiliser. «Je parle au gouvernement français parce que pour les Français, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine sont l’équivalent de Keats et Shelley en Grande-Bretagne», dit-il.

Harrison s’adresse au chanteur Boy George et à d’autres célébrités.

«Nous sommes également en contact avec le manager de Bob Dylan car Dylan a souvent cité Rimbaud comme source d’inspiration. Il ne manque pas non plus de quelques bob. Par ailleurs, le directeur général de la Fondation Rimbaud et Verlaine, Graham Henderson, a déclaré que Corby avait précédemment promis de léguer la maison à un organisme de bienfaisance via un codicille dans son testament.

Henderson a créé sa Fondation spécifiquement pour recevoir la maison et avait espéré transformer la propriété de la rue Royal College en une «maison de poésie» à usage communautaire, mais l’an dernier, Corby a mis fin à ses contacts avec la Fondation. Il engage actuellement une action en justice pour tenter de récupérer la propriété pour sa Fondation.

Henderson explique: «Bien sûr, les gens peuvent changer d’avis, mais nous avons agi conformément à une attente pendant plus d’une décennie.»

Les représentants légaux de Corby ont été sollicités pour commentaires.