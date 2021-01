W

Revenez au journal londonien: tout d’abord, un ministre de la Santé reproche à Tatler de «glorifier une attitude ricanante» pour rompre le verrouillage. Plus tard, Keeley Hawes révèle les avantages inhabituels de travailler avec Judi Dench et Bree Runway nous raconte comment elle a s’est soutenue pendant le verrouillage des mèmes personnalisés.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610967327 (James Nicholas Bethell / https://members.parliament.uk/member/4708/portrait)

Un ministre de la Santé a critiqué Tatler pour la «glorification d’une attitude de ricanement et de ricanement face à la rupture du verrouillage … [that] coûte des vies »après avoir publié un article intitulé« Journal d’un fêtard de la prohibition de la génération Z ». Lord Bethell a déclaré que c’était «totalement irresponsable» et a ajouté: «Nous sommes dans un effort collectif massif pour sauver des vies, en particulier les personnes âgées et infirmes. Ce n’est pas une interdiction romantique, c’est sérieux.

Le reportage anonyme détaille la vie de lock-out d’un jeune homme qui affirme que «ma vie sociale n’a jamais été aussi occupée. Ou plus furtif ». «Beaucoup ont respecté leurs aînés et sont restés chez eux», a-t-il écrit, ajoutant: «Mais quelques-uns d’entre nous se sont rebellés, moi y compris.

Décrivant des dîners avec du chocolat aux champignons magiques, une nuit blanche à cravate noire à Norfolk et «une rave squat illégale à Poplar», l’auteur a déclaré: «Le gouvernement nous dit peut-être de rester chez nous, mais je reçois toujours des invitations. aux autres. »

Lord Bethell a fait des vagues l’année dernière après avoir dit aux seigneurs qu’il organisait et «aimait» les raves, mais qu’il fallait les arrêter car ils «causaient un désastre de santé publique». Tatler a été approché pour commenter.