La star de Counting On Joy-Anna Duggar et son mari Austin Forsyth viennent peut-être d’accueillir leur deuxième enfant ensemble à la fin du mois d’août, mais cela n’empêche pas les fans de la famille TLC de spéculer que davantage de bébés pourraient être dans leur esprit. Après que des rumeurs ont commencé à circuler en octobre selon lesquelles elle serait enceinte de son troisième enfant, Duggar n’a pas tardé à remettre les pendules à l’heure une fois pour toutes.

La spéculation a été suscitée après que la star de Counting On, samedi, ait partagé une galerie d’images sur Instagram. Réfléchissant à une déclaration que la mère de Forsyth lui avait dit pendant qu’ils sortaient ensemble – “‘Il a juste besoin d’un compagnon.'” – Duggar a sous-titré les images d’elle-même et de son mari lors d’une récente séance photo de famille: “C’est tellement vrai. Il veut juste avoir quelqu’un avec lui et j’adore ça à son sujet! Je serai ton compagnon n’importe quand, bébé. “

Alors que certains fans n’ont pas pu s’empêcher de se pâmer devant les adorables photos, on semblait croire qu’ils avaient laissé entendre quelque chose de plus, commentant franchement: “Oh mon Dieu, elle n’est plus enceinte …” Duggar, cependant, a rapidement mis fin à la rumeur avant cela pourrait se propager. Répondant rapidement à cet utilisateur, elle a écrit: «J’ai un enfant de 9 semaines», suggérant qu’elle n’est pas encore tout à fait prête à élargir sa couvée.

Duggar et Forsyth sont les parents d’un fils de 2 ans, Gideon, qu’ils ont accueilli en février 2018. Ils ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille nommée Evelyn Mae Forsyth, le 21 août. La petite est arrivée à 14 h 12. , le couple a révélé dans leur annonce de naissance et pesait 8 livres, 5 onces et mesurait 19,5 pouces de long.

“Dire que mon cœur est plein est un euphémisme. Nous rêvons de ce jour”, écrivait le couple à l’époque. «Elle a la meilleure personnalité, est facile à vivre et adore être tenue! Elle a ses nuits et ses jours mélangés, mais honnêtement, j’adore ça! Passer ce moment calme et de qualité avec elle toute la nuit a été SI spécial! “

Le couple, qui s’est marié en mai 2017, a accueilli la petite Evelyn après avoir fait une fausse couche, ayant appris que leur enfant à naître, qu’ils ont nommé Annabell Elise, n’allait pas survivre lors d’une échographie de 20 semaines. Ils ont partagé la nouvelle déchirante en juillet 2019. En mars 2020, le couple avait annoncé qu’il attendait un bébé arc-en-ciel, partageant avec enthousiasme les fans: «Oui, c’est vrai! [Austin] et je suis à nouveau ENCEINTE! Ce fut un voyage assez fou ces derniers mois, mais nous sommes tellement reconnaissants que maman et bébé soient en bonne santé! “