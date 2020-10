Joy-Anna (Duggar) Forsyth a eu la réponse la plus classe à une adepte “inquiète” qu’elle était sur le point de laisser tomber sa fille d’un mois, Evelyn Mae, dans la dernière photo de famille de la star de Counting On. Posant avec son mari Austin Forsyth et son fils de 2 ans Gideon tout en tenant le petit Evy devant elle, Joy a révélé que la jolie photo avait été prise dimanche alors que la famille Forsyth était à «l’église ce matin».

Joy utilisait sa main droite non seulement pour bercer Evy, mais aussi pour tenir Gideon, ce qui a incité un commentaire de l’un de ses partisans: “Pourquoi porte-t-elle ce bébé comme ça, on dirait qu’elle est sur le point de la laisser tomber!” La personnalité de TLC a répondu de bonne humeur, “Haha! Merci pour votre inquiétude! Je tenais Evy et puis Gideon essayait de me tenir la main! Je n’étais pas sur le point de la laisser tomber.”

Les autres disciples de Joy-Anna ont adoré sa réponse diplomatique. «J’adore vos réponses, laissez les haineux détester», a écrit une personne, tandis qu’une autre intervenait, «QUE bébé a un nom… et si vous êtes SI inquiet, vous devriez [direct message] “D’autres ont noté que devoir s’occuper de deux jeunes à la fois est une réalité quotidienne pour les mamans partout.” Elle fait un excellent travail, les mères savent faire plusieurs tâches à la fois “, a commenté une personne. Une autre a ajouté: “Oui, nous avons des compétences de ninja. Mais … je pensais au début quand j’ai jeté un coup d’œil à la photo qu’elle avait l’air de tenir maladroitement le bébé. Mais je n’ai jamais pensé qu’elle était sur le point de la laisser tomber. “

Joy et Austin ont accueilli leur deuxième enfant le 21 août, racontant à E! Nouvelles à l’époque, “Dire que mon cœur est plein est un euphémisme. Nous avons rêvé de ce jour et sommes si heureux d’annoncer que notre petite fille est arrivée le 21 août à 14h12 pesant 8 livres, 5 onces et mesure 19,5 pouces de long! ” Ils ont ensuite révélé qu’ils pouvaient dire tout de suite que leur petite fille avait un comportement doux et s’intégrerait parfaitement à leur famille. Ils ont ajouté: “Elle a la meilleure personnalité, est facile à vivre et adore être tenue! Elle a des nuits et des jours mélangés, mais honnêtement, j’adore ça! Passer ce moment calme et de qualité avec elle toute la nuit a été Tellement spécial!”