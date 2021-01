La star de Counting On Joy-Anna (Duggar) Forsyth a montré pourquoi être parent est une entreprise compliquée dans un post Instagram samedi. Elle a partagé une photo du désordre que son fils Gideon a fait dans le garde-manger de sa mère Michelle Duggar, et cela signifie que les Duggars devront acheter plus de café et de sucre. Joy-Anna et son mari, Austin Forsyth, sont également les parents de la fille Evelyn Mae Forsyth, née en août. Gideon fêtera son troisième anniversaire en février.

La photo hilarante de Joy-Anna montrait le désordre que Gideon avait fait, avec du marc de café partout sur le sol et des boîtes tombées. On dirait qu’il a conduit un vélo miniature à travers la région et a renversé des objets. «À partir des preuves laissées derrière nous et d’un seul enfant en bas âge dans la maison … nous sommes arrivés à la conclusion que Gideon était le coupable», a écrit Joy-Anna. “Cela a aidé qu’il soit couvert de sucre et de marc de café (et qu’il ait laissé son vélo).” Elle s’est excusée auprès de sa mère pour le désordre et a inclus le hashtag «Je promets que je surveille mes enfants».

Des centaines d’abonnés Instagram de Joy-Anna n’ont pas tardé à répondre et ont encouragé Joy-Anna à trouver l’humour dans la situation. “Ugh, ce n’est pas amusant !! Je parie qu’il sent bon”, a écrit une personne. “Haha, je suis sûr qu’il s’est bien amusé à faire ça”, a ajouté un autre. “Il est étonnant de voir combien de destructions peuvent se produire en 5 minutes”, a écrit un autre fan. “Il essaie juste de lui faire une collation et un café à emporter”, a plaisanté un autre.

Joy-Anna a également partagé une adorable photo d’Evelyn samedi, ajoutant un émoji de cœur dans la légende. Evelyn est née le 21 août, pesant 8 livres, 5 onces et mesurant 19,5 pouces de long. “Elle a la meilleure personnalité, est facile à vivre et adore être tenue”, a écrit Joy-Anna sur Instagram après avoir accueilli Evelyn. “Elle a ses nuits et ses jours mélangés, mais honnêtement, j’adore ça! Passer ce moment calme et de qualité avec elle toute la nuit a été SI spécial!”

Evelyn est née un peu plus d’un an après que les Forsyth ont révélé que Joy-Anna avait fait une fausse couche en 2019. Ils ont appris que l’enfant à naître, une fille qu’ils ont nommée Annabell Elise, ne survivrait pas pendant leur échographie de 20 semaines. Ils ont annoncé qu’ils attendaient Evelyn en mars 2020.

En octobre, les fans ont commencé à spéculer que Joy-Anna était de nouveau enceinte simplement parce qu’elle avait partagé un commentaire que la mère de Forsyth avait fait pendant qu’ils sortaient ensemble. Elle a dit à Joy-Anna que son fils «a juste besoin d’un compagnon». Joy-Anna a ajouté plus tard: “C’est tellement vrai. Il veut juste avoir quelqu’un avec lui et j’adore ça à son sujet! Je serai votre compagnon n’importe quel jour, bébé.” Quand un fan a pensé que cela signifiait qu’elle était de nouveau enceinte, Joy-Anna a rapidement mis fin à la spéculation. «J’ai un enfant de 9 semaines», écrit-elle.