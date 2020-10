Joyeux 35e anniversaire Bruno Mars, ses fans célèbrent en grand dans les réseaux | INSTAGRAM

C’est le 8 octobre 1985, quand à Honolulu, Hawaï, est née l’une des plus importantes stars de la musique pop de ce siècle, Bruno Mars, l’artiste qui a réussi à se positionner dans l’industrie de la musique avec 11 prix. Grammys à ce jour, il a fêté son 35e anniversaire.

Et, en l’honneur de cette date spéciale, nous avons décidé de vous en dire un peu plus sur la vie du chanteur, ainsi que quelques petits détails et secrets que vous ne connaissez peut-être pas, en attendant qu’il compose plus de tubes pour sortir et danser un moment.

Commençons: Bruno Mars est né le 8 octobre 1985, comme nous l’avons mentionné au début de cette note, cependant, son vrai nom est Peter Gene Hernández.

Il est originaire d’Honolulu, Hawaï, mais il est le fils d’un couple d’immigrants, puisque son père est de New York, d’origine portoricaine et juive, tandis que sa mère est originaire des Philippines.

L’origine de son nom de scène vient de son enfance, puis, son père a commencé à l’appeler Bruno parce qu’il lui rappelait le combattant Bruno Sammanrino, et “Mars” était un surnom que ses camarades de classe lui donnaient, car ils disaient qu’il était toujours distrait sur une autre planète.

Mars n’est pas seulement un chanteur, mais aussi un producteur de musique, un compositeur et un chorégraphe, c’est vrai, ses pas incroyables sont recréés par lui-même, avec l’inspiration d’autres grands artistes, et il est en charge de l’incroyable chorégraphie de ses vidéoclips.

À l’âge de 5 ans, Bruno a participé à son premier film, c’est vrai, il s’avère qu’il apparaît dans “Honeymoon in Las Vegas”, où il imite l’emblématique et attachant Elvis Presley.

De la même manière, il a agi comme “le roi du Rock and Roll” dans une émission hawaïenne en charge de son père et de son oncle, ce qui lui a permis d’être classé par un grand journal américain comme le plus jeune imitateur d’Elvis.

Mars, a avoué une fois, alors qu’il allait à l’école, il est tombé amoureux de son professeur et lui a apporté une bague de sa mère pour lui demander de l’épouser, puis le professeur a raconté à sa mère ce qui s’était passé et lui a rendu la bague en riant aux éclats.

Le musicien à succès est issu d’une famille artistique, son père est batteur, sa mère est danseuse de Hula, ses quatre sœurs ont un groupe musical appelé “The Lylas”, aussi, un de ses frères (il en a deux), est un batteur du célèbre groupe «The Hooligans», avec qui Bruno a joué plusieurs fois.

En avril 2012, il pose pour le célèbre magazine pour adultes “Playboy”, devenant ainsi le 10e homme à apparaître sur la couverture.

Malheureusement, en 2013, sa mère a perdu la vie et, en son honneur, il s’est fait tatouer le cœur sur l’épaule avec son nom dessus.

En plus de composer ses propres chansons, l’artiste a écrit des chansons au succès retentissant pour d’autres grandes célébrités, telles que: Adele, Adam Levine, Travie McCoy, Beyoncé, entre autres.

Il s’avère qu’à Hawaï, il y a la loi Bruno Mars, qui a été promue par le président du Sénat d’Hawaï après un incident avec un concert d’artiste, dans lequel la plupart des billets ont été achetés pour la revente, la loi susmentionnée limite les achats de billets à la billetterie physique dans les 48 heures suivant la mise en vente, pour éviter les revendeurs

Ce sont toutes les données que nous avons pour vous aujourd’hui, comme nous l’avons dit au début, il est possible que vous en connaissiez certains et n’en connaissiez pas d’autres, cependant, nous espérons que vous les avez appréciés, tout comme nous espérons que la célébrité emblématique a passé un excellent anniversaire.