Le grand jour est passé et il nous reste cette gueule de bois si saisonnière, le blues d’après Noël. Les prochains jours seront marqués par des restes de dinde et de canneberges tachés, mais ce n’est pas une raison pour ne pas prolonger les festivités jusqu’au nouvel an. Twixtmas, après tout, est essentiellement l’équivalent adulte des vacances scolaires.

Pourtant, ces jours entre Noël et le réveillon du Nouvel An n’ont pas besoin d’être consacrés à la maison en pyjama de Noël – alors que le niveau 4 met fin au plus amusant, il y a encore du plaisir à avoir à l’intérieur.

C’est l’heure du spectacle

Cette année s’est avérée difficile pour les théâtres et les arts, mais le spectacle doit continuer. Alors que la majorité des cinémas ont été contraints de reporter les productions à l’année prochaine, certains diffusent des performances en ligne. Les règles du cinéma maison sont simples: tamisez l’éclairage de votre salon et remplissez votre congélateur avec des pots de crème glacée individuels prêts pour l’intervalle.

Le Royal Opera House peut être fermé sous des restrictions de niveau 4, mais il propose un certain nombre de performances à regarder en ligne, notamment Casse-Noisette, La Bohème et Don Giovanni. Les prix commencent à partir de 2,50 £; les détails sont ici.

Si vous en avez assez des classiques de Noël, Shakespeare’s Globe diffuse une production de Roméo et Juliette. Une tragédie n’est pas votre montre festive typique, mais cela n’a pas été une année typique. C’est gratuit et sur Youtube.

Brouter pendant des jours

Aucun niveau de verrouillage ne peut nous empêcher d’embrasser le mois le plus gourmand de l’année, et les festins Twixtmas ne se limitent pas aux tartes hachées et aux sandwichs à la dinde.

Parmi nos préférés, on trouve Berry and Brie, qui vend des boîtes de pâturage et des plateaux personnalisables. La collection de Noël comprend sa boîte de fromages et son plateau de crudités, mais si vous recherchez quelque chose d’un peu moins festif, la Brekkie Box remplie de pâtisseries et de pain aux bananes (entre autres morceaux) est une merveilleuse alternative pour une matinée lente, tandis que le Sweet Le plateau de brunch conviendra s’il y a quelques bouches affamées à nourrir.

Grape & Fig propose également une gamme de différentes boîtes et plateaux de pâturage. Pour deux, la «boîte à fromage de la joie» est parfaite pour une soirée fromages et vins chic. La boîte comprend trois fromages, avec nid d’abeille frais, chutney, charcuterie et autres friandises. Il y a aussi une boîte à fromage festive et une boîte à fromage végétalien, cette dernière comprenant les fromages végétaliens La Fauxmagerie. Si vous vous sentez créatif, Grape & Fig vend également un kit de plateau de bricolage – une boîte remplie de produits artisanaux prêts à être disposés vous-même.

Soyez alcoolisé avec des cocktails apportés à votre porte

La boîte à l’ancienne de Hush Mayfair

De nombreux bars et distilleries de Londres proposent des kits de cocktails pré-préparés livrés directement à votre porte. Hush Mayfair a collaboré avec Nio Cocktails pour créer Townhouse by Hush, une boîte à boissons glamour pour ceux qui préfèrent les bonnes choses de la vie. Il y a un choix de trois boîtes: une pour les vrilles, une pour les Negronis et une autre pour l’ancien. Chacun est livré avec deux cocktails, ainsi que de la verrerie bordée d’or pour une touche de glamour des années 1960.

Ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus décontracté devraient essayer l’East London Liquor Co. En conserve dans des boîtes aux couleurs pastel, les combinaisons de la distillerie comprennent un gin tonic au pamplemousse, du rhum et du gingembre, de la vodka et de la rhubarbe.