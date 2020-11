Le joueur de la NBA, JR Smith, est apparemment heureux des résultats prévus de l’élection présidentielle de 2020. Il a récemment conduit autour de Los Angeles dans sa BMW, faisant exploser la chanson de YG, “FDT (F – Donald Trump).” Smith s’est filmé en train de renverser les partisans de Trump protestant contre la victoire de Joe Biden avant de se retourner et de sourire à la caméra.

La vidéo publiée sur Instagram a duré plus de deux minutes et mettait en vedette Smith secouant la tête en naviguant. Chaque fois qu’il voyait des partisans de Trump brandir des pancartes ou se tenir près de la route, il passait sa main par la fenêtre et les retournait. Pendant que les paroles “f— Donald Trump” jouaient sur les haut-parleurs, il éteignait et éteignait la caméra. Smith a également chanté la chanson à quelques reprises pour vraiment faire valoir son point de vue. À la fin de la vidéo, il a dit «des faits».

Smith est l’un des joueurs des Los Angeles Lakers qui a ouvertement célébré le résultat prévu de l’élection. LeBron James a également tweeté à plusieurs reprises sur l’élection, montrant son soutien à Biden et au vice-président élu Kamala Harris. Il a dit au revoir à Trump dans un tweet, puis a publié une image photoshoppée montrant la tête de Biden sur son corps, bloquant une photo d’André Iguodala, qui avait la tête de Trump sur son corps.

En plus de tweeter sur l’élection, James a également révélé qu’il essaierait d’aller à la Maison Blanche pour célébrer sa victoire aux finales de la NBA. Draymond Green a écrit que James peut maintenant aller célébrer le titre. Le joueur des Lakers a répondu en disant qu’il était “de retour là-bas” et qu’il allait apporter de la tequila et du vin.

James avait déjà visité la Maison Blanche en 2016 lorsque Barack Obama était président des États-Unis. Lui et ses coéquipiers des Cleveland Cavaliers ont célébré leur victoire en finale de la NBA pendant que le pays se préparait à la prise de fonction de Trump. Les Golden State Warriors ont choisi de ne pas se rendre à la Maison Blanche après avoir remporté des titres en 2017 et 2018. L’entraîneur-chef Steve Kerr a passé les quatre dernières années à critiquer publiquement la présidence de Trump.

Les Raptors de Toronto ont adopté une approche similaire en 2019. L’équipe a remporté la finale de la NBA et a décidé de ne pas se rendre à la Maison Blanche. Le garde Danny Green a déclaré à Yahoo! au moment où l’équipe déclinerait poliment une invitation si Trump la prolongeait.

“Je ne pense tout simplement pas que nous acceptons”, a déclaré Green. “Pour le dire poliment. Et j’essaie de respecter tout le monde dans tous les domaines qu’ils font, peu importe à quel point les choses sont folles. Mais il rend les choses vraiment difficiles. Il rend très, très difficile de respecter la façon dont il va et fait les choses. Pour le dire poliment, je pense que c’est un non difficile. “