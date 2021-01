Juan Carlos I d’Espagne réapparaît à Abu Dhabi après l’exil | AP

Le soi-disant roi «émérite» d’Espagne, Juan Carlos Ier est réapparu après avoir subi un exil de cinq mois, le père de Philippe VI il a été pris à Abu Dhabi en assez mauvaise santé car il avait besoin d’aide pour marcher.

Du scandale bruyant qui Juan Carlos I en vedette en Espagne et annonçant son départ du pays, on en savait peu sur son nouveau refuge. Cela a été capturé à Abu Dhabi, sur certaines photos qui ont récemment circulé dans tout le réseau.

Les clichés ont été pris par une émission de télévision et ils capturent Juan Carlos I portant un masque et deux escortes à ses côtés qui l’aident à marcher, cela a immédiatement déclenché les alarmes sur son état de santé.

C’était Emma García, collaboratrice de l’émission de “Vive la vie“qui assure que le mari de la reine Sofía était dans un hôtel sportif et luxueux où il est censé vivre aujourd’hui.

Jusqu’à présent, ces dernières données n’ont pas été entièrement corroborées, on ne sait pas si Juan Carlos n’a fait que faire le tour des installations du lieu ou était-ce là où l’enfermement serait sur le point de se terminer pour passer d’un autre côté.

De même, l’auteur desdites photos qui ont été publiées dans ledit programme est également inconnu.

Cela a été pour beaucoup un détail curieux puisque les captures viennent à la lumière peu de temps avant que le souverain célèbre son 83e anniversaire qu’il a célébré presque toute sa vie avec son fils et le Reine SofiaDes années plus tard, en compagnie de sa belle-fille Letizia, de ses deux petites-filles: Leonor et Sofía et autre famille.

Apparemment, le roi Juan Carlos I pourrait apparaître plus tôt que tout le monde ne l’imagine, non seulement avec l’intention de fêter son anniversaire mais aussi afin de régulariser sa situation avec le Trésor, il y a quelques semaines, il a payé par l’intermédiaire de son avocat plus de 678 milliers d’euros pour l’utilisation de cartes avec l’intention de se débarrasser de la justice.

De même, il convient de rappeler que l’émérite en raison de son âge avancé appartient au groupe à risque en raison de Covid-19Comme il est devenu connu par le journal El País, Juan Carlos I ne passerait pas la dernière saison de Noël avec sa famille.

Il a également été révélé que l’une de ses filles, Infanta Elena, est le seul membre de la famille royale à lui avoir rendu visite en exil. Ceci au milieu de la célébration du 45e anniversaire de sa proclamation comme roi d’Espagne.

Depuis août dernier, on a appris que Juan Carlos I avait annoncé publiquement son départ d’Espagne à la suite de la vague croissante de rumeurs sur l’origine turbulente de sa fortune et à partir de ce moment, les nouvelles de lui étaient inconnues.

Juste quelques théories supposées de certains des endroits qu’il aurait choisis comme destination pour échapper à toute la controverse qui l’entourait à ce moment-là, et qui, en même temps, placèrent son fils, le roi Felipe, dans une position délicate avec tout son famille.

C’était le 9 août 2020, lorsque le roi a été vu pour la seule fois quitter un jet privé après son atterrissage à Abu Dhabi, mais cette nouvelle image dans laquelle il a été capturé pourrait avoir certaines conséquences, indique le même programme télévisé. Qu’est-ce qui attend la royauté espagnole?

La facture de Juan Carlos I au complexe de luxe d’Abu Dhabi s’élève déjà à plus d’un million d’euros. Chaque mois, votre sécurité nous coûte 55 000 euros. Il a été photographié entre des yachts sans pouvoir subvenir à ses besoins. Pendant ce temps, des centaines de personnes âgées meurent abandonnées dans nos résidences. pic.twitter.com/9Q7jnQ8oXU – Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 3 janvier 2021

Accusations

Juan Carlos I, a été le chef de l’Etat de 1975 jusqu’à son abdication en 2014, date à laquelle il a cédé le trône à son fils Felipe VI d’Espagne.En 2020, une enquête a été ouverte par le procureur de la Cour suprême européenne.

Les accusations font référence à une “fraude fiscale et blanchiment d’argent présumée”, dans laquelle Juan Carlos de Borbón pourrait être impliqué, ce qui semble être considéré comme un fait est que l’émérite transférerait de l’argent à des personnes autour de lui, selon les informations fournies. fait connaître par le journal espagnol El País.

L’affaire aurait été découverte par la femme d’affaires d’origine germano-danoise, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, 56 ans, présumée avoir une relation extraconjugale avec le monarque, ce qui lui donnerait accès aux informations et aux documents financiers de Juan Carlos Ier, révélant tout le cas en 2018.