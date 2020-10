Juan de Dios Pantoja affrontera Kimberly Loaiza avec Triller | Instagram

Le chanteur, homme d’affaires et youtubeur Juan de Dios Pantoja a partagé une nouvelle vidéo sur son Instagram, où il invitait ses followers à le suivre sur son nouveau compte Triller, se pourrait-il que cela devienne un concours pour Kimberly loaiza sur Tik Tok?

Comment vous souvenez-vous récemment, l’utilisation de Tik tok était interdite aux États-Unis, pour cela une nouvelle application de partage de vidéos a été créée et c’est aussi une plateforme de divertissement, dans le but d’avoir une App similaire à celle qu’ils venaient d’interdire.

Triller Il est assez similaire à Tik Tok et peut être utilisé pour iOS et Android, c’est à la suite de l’interdiction de Tik tok en Inde, jusqu’à présent, il a plus de cent vingt millions de téléchargements.

Par solidarité avec son pays, le président des États-Unis a décidé d’ouvrir un compte à Triller ayant des millions de visites, dans sa première vidéo il a obtenu plus de 100 millions de visites, son fils Donald Trump Jr. a également rejoint la plateforme.

Comment vous souviendrez-vous il y a quelques mois que Kimberly Loaiza partageait quelques vidéos sur son compte Instagram et invitait toujours ses followers à la suivre sur son nouveau compte, il en va de même Juan de Dios Pantoja Eh bien, récemment, il y a environ quatre jours, il a partagé une vidéo sur Instagram où il a invité ses followers à le suivre sur son nouveau compte.

Famille Je télécharge du contenu sur @Triller, allez me suivre là-bas et je répondrai à vos commentaires et l’utilisateur est @JuandeDiosPantoja, a-t-il écrit dans la description de sa vidéo.

Juan de Dios Pantoja Il n’est pas le seul influenceur à avoir choisi de créer un compte dans cette nouvelle application, mais au Mexique, il est l’un des plus connus, probablement grâce à son incursion dans cette nouvelle application lancée le 21 juillet de cette année il y a deux mois. que des millions de personnes commencent à créer des comptes simultanément.

Il y a environ cinq ans, le 23 juillet 2015, une première version avait été lancée, mais ce n’est qu’il y a deux mois que le site Web était complètement terminé.

Juan de Dios Pantoja compte 15,400,000 followers sur son compte officiel Instagram, sûrement un grand nombre de ses fans vont créer un compte pour le suivre et lui apporter son soutien comme il l’a fait pendant ces années, tout comme ils l’ont fait avec Kimberly loaiza.

Comme vous le savez bien, Kimberly Loaiza a de loin surpassé Juan de Dios Pantoja, non seulement en tant qu’influenceur mais aussi en tant que chanteuse et personnalité d’Internet, mais cela n’a jamais fait du mal à Juan de Dios, au contraire, il a toujours tendance à la soutenir dans chacun d’entre eux. De plus, il n’abandonne pas et continue de lancer du contenu et de faire de nouveaux projets, que son partenaire soutient également à 100%.

Allez-vous me faire télécharger une bande-annonce? Dieu “,” je vais l’aimer “,” je te suis déjà bébé “, étaient quelques-uns des commentaires que le youtubeur a reçus dans sa vidéo Instagram.

Juan de Dios Pantoja et Kimberly loaiza Ils sont devenus deux célébrités sur Internet à travers le Mexique et dans certaines régions d’Amérique du Sud, le phénomène Kim et JD peut être entendu dans tout le Mexique, il n’y a personne dans le pays qui n’ait probablement pas entendu leurs noms à l’occasion.

Bien que les deux aient sans doute des carrières distinctes bien qu’elles coïncident avec le chant et la création de contenu, lorsqu’ils s’associent, ils deviennent immédiatement une tendance sur les réseaux sociaux parce que leurs fans aiment les voir ensemble, cela double presque lorsque leur fille Kima apparaît sur la scène. .

