Juan de Dios Pantoja en vidéo de son anniversaire à Carthagène!

Le youtubeur, chanteur et star d’Instagram Juan de Dios Pantoja est apparu dans une vidéo de Kimberly Loaiza où ils ont célébré son anniversaire dans un endroit spectaculaire: Carthagène, Colombie, profitant de la mer à bord d’un yacht.

C’est Kimberly Loaiza qui a décidé de donner à son mari plusieurs surprises dans ladite vidéo, comme elle l’a fait à maintes reprises dans ses différentes anniversaire.

Juan de Dios Pantoja Son anniversaire est le 19 novembre, il est né en 1995, il a actuellement 25 ans, et est déjà une personnalité du show business aux côtés de Kimberly Loaiza, on pourrait dire qu’il est au sommet de sa carrière, bien qu’il soit surpassé étroitement pour sa propre femme, mais ce n’est pas quelque chose qui le dérange.

La vidéo susmentionnée était celle avec laquelle La Lindura Mayor a commencé l’année, elle l’a partagée le 1er janvier 2021, comme il est d’usage parmi les vidéos qu’elle partage sur sa chaîne, elle a eu une réponse immédiate de ses abonnés.

L’interprète de “Me perdiste” est une jeune femme assez ingénieuse qui chaque année trouve le moyen de surprendre Juan de Dios Pantoja, à cette occasion au début de la vidéo, elle a partagé quelques-unes des surprises qu’elle avait préparées pour son JD comme elle le lui dit affectueusement.

Malgré le fait que l’anniversaire de JD Pantoja était il y a un peu plus d’un mois et que sur son compte Instagram il partageait quelques photos, voir cette vidéo pour certains de ses fans était comme s’ils avaient été avec eux, notamment à cause de l’émotion qu’il ressentait. et à quel point ils étaient heureux, de nombreux internautes ont félicité le youtubeur dans la zone de commentaires et d’autres ont écrit à quel point ils se sentaient heureux de les voir.

Aaaww quand Juan embrassait la pensée de Kim Je me souvenais quand Kim était enceinte de Kima et que Juan embrassait toujours la pansita de Kim », a écrit un fan.

Jusqu’à présent, la vidéo qu’il a partagée Kimberly loaiza il a plus de quatre millions de vues et la vidéo est au numéro 7 des tendances sur YouTube.

Dans la partie des canoës je me suis souvenu du titanic et j’ai dit très bien interprété, non ce n’est pas vrai joyeux anniversaire Juanito j’espère et tu as passé un très bon moment en compagnie de ta famille et de tes amis », a écrit un internaute.

L’une des surprises que la femme de l’interprète de “Táctica” avait préparée était qu’elle avait emmené la mère et les frères de Juan de Dios passer cette journée avec lui, car un an auparavant, ils n’avaient pas pu être ensemble.

Quand ils sont arrivés dans la camionnette dans laquelle ils allaient se rendre au quai et en voyant leur famille, il n’y avait pas de place pour l’émotion, c’était quelque chose de vraiment tendre de les voir “se revoir”, comme vous le savez bien Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza voyagent constamment non seulement à l’extérieur du pays mais aussi au Mexique, malgré une pandémie, le couple prend toujours des mesures de précaution pour éviter les contagions et s’occuper non seulement de Kima mais aussi de Kim qui attend son deuxième bébé.

Une autre des surprises que les fans attendaient de savoir étaient les cadeaux physiques pour lesquels Loaiza avait préparé Juan de Dios PantojaCependant, nous les verrons dans la deuxième partie de la vidéo, dont on ne sait pas combien de temps ils la partageront, nous espérons juste que ce sera bientôt car l’un d’entre eux semblait très spécial.

La deuxième partie sera sûrement aussi excitante que cette première où nous les avons vus profiter de l’eau et de l’adrénaline tout en marchant dans différents jeux.

