Après plusieurs polémiques, tonnerres et retours, les youtubeurs Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont décidé de fermer le cercle, de se pardonner pour tout ce qu’ils se sont passé et de passer à l’étape suivante, se marier, mais ce fait n’a pas été très bien vu par beaucoup de leurs fans qu’ils les ont critiqués et avant cela le couple a répondu.

Ce week-end les influenceurs ont été la cible de vifs commentaires sur les réseaux sociaux pour avoir «simulé» une séparation après les accusations de Lizbeth Rodríguez selon lesquelles Pantoja avait été infidèle à Loaiza avec le photographe Kevin Achutegui.

Après cela, certaines vidéos ont également été divulguées où le youtubeur avait eu des relations sexuelles avec d’autres femmes qui n’étaient pas, à l’époque, sa petite amie et la mère de sa fille. Et c’est fin avril que le couple s’est séparé au milieu du scandale.

Cependant, c’est au début du mois de septembre que les deux hommes se sont réconciliés et sont revenus pour le bien de leur famille. Mais ce qui était surprenant, c’est que l’un après l’autre, ils ont décidé de se marier.

Et parmi les messages qui ont circulé, beaucoup d’entre eux ont assuré que tout était une farce du couple pour avoir plus d’adeptes et que tout ce qu’ils faisaient était du pur marketing puisque chaque fois qu’ils se mettaient en colère, se séparaient, revenaient, se disputaient, etc. c’était seulement pour monétisez vos chaînes.

D’autres messages ou “conseils” que Kimberly a reçus directement étaient de réfléchir, puisque selon ses fans, Pantoja n’allait jamais changer et que s’il était infidèle plusieurs fois, il le fera tant de fois dans le futur.

Face à ces attaques, le couple a décidé de se lever et de répondre sur leurs comptes Instagram que ce qu’ils avaient fait était le mieux pour eux deux et qu’ils ne regrettaient rien.

Par exemple, dans le récit de Loaiza, vous pouvez voir différentes photos de son mariage, qui a eu lieu dans un jardin, évidemment accompagné de sa petite Kima.

«Je t’ai choisi une fois et je le ferais mille fois plus, merci d’être là pour moi à tout moment pour avoir fait de moi la femme la plus heureuse du monde et m’apprendre tant de choses, JE T’AIME MON AMOUR, mari et femme encore une fois wuuu», a écrit l’influenceur .