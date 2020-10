Juan de Dios Pantoja fête ses 10 000 abonnés sur YouTube | Instagram

Le nom du youtuber Juan de Dios Pantoja est rapidement devenu une tendance sur Twitter car il a partagé une vidéo sur son compte Instagram, montrant son bouton Diamant car il a déjà atteint 10 millions d’abonnés sur sa chaîne. Youtube.

La partenaire de Kimberly Loaiza était extrêmement enthousiasmée par le colis qui était arrivé, la vidéo dure environ cinq minutes mais ce sera sûrement une émotion qui durera encore longtemps, Juan de Dios Pantoja il est fier de ses réalisations tout comme ses fans.

Bien que l’annonce qu’il connaissait déjà contenue dans le package ait pris la décision de la partager avec ses abonnés, car ils ont été la raison pour laquelle il n’a pas reçu ce bouton.

La vérité est que je veux ouvrir ce paquet avec vous, parce que c’est un paquet très important pour moi mais ce n’est pas seulement le mien, ce paquet appartient aussi à vous, qui m’avez tellement soutenu et avez été là … “, a déclaré Pantoja.

La reconnaissance accordée à Juan de Dios Pantoja était pour sa chaîne JD Pantoja où il a rapidement atteint 10 millions d’abonnés, ce bouton est offert aux youtubeurs qui ont rempli ce montant.

Le bouton est entré dans une mallette avec le mot YouTube imprimé assez impressionnant.

L’interprète de “Bye bye” a assuré que ce n’était pas le premier bouton avec lequel YouTube a été créé, car sa famille était la quatrième, il en avait déjà un pour sa chaîne Juan de Dios Pantoja, Kimberly sur sa chaîne aussi en a un et aussi l’équipe Jukilop.

Sur Twitter, il a environ 15 500 tweets, dont la plupart ont commenté la fierté qu’ils ressentent pour Juan de Dios.

Ils pourront parler 1000 choses mais peu ils ont osé faire et réaliser et 5% de ce que Juan a osé, je suis si fier, car Juan s’est battu pour que tout réalise ses rêves d’avancer et de ne jamais se laisser tomber, il C’est notre précieux diamant », a déclaré @wilianatorresfi.

Peut-être que cela n’a aucun rapport, mais il est important de mentionner que Juan de Dios Pantoja est un amoureux des diamants, comme vous vous en souviendrez, il en a un sur son propre compte Twitter, et c’est aussi parce que le logo a une forme de diamant qu’il a choisi le 14 sur l’un de ses poignets. .

Malgré le fait qu’il ait commencé sa carrière en partageant du contenu sur YouTube, Juan de Dios Pantoja a été constant, plus tard, il s’est aventuré dans la musique et a plutôt bien réussi, il a eu des collaborations importantes avec différentes célébrités du milieu en plus de Kimberly Loaiza.

En plus d’être une personnalité Internet chantant youtuber et homme d’affaires Juan de Dios Pantoja est le père d’une famille, avec Kimberly Loaiza, ils ont une belle fille d’un an nommée Kima Sofía Pantoja Loaiza.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

En parlant de Kimberly Loaiza, elle a beaucoup réussi à vaincre son partenaire Juan de Dios et bien que cela puisse être ennuyeux pour certains, mais pour Pantoja c’est une grande fierté car il la défend constamment et la soutient dans tout projet qu’elle entreprend ou dans le ce qui est invitant.

Bien que tout au long de sa carrière, Juan de Dios Pantoja ait été largement critiqué, il continue de créer du contenu, de divertir ses followers et de faire ce que j’aime le plus, ce qui fait partie de son rêve depuis qu’il est beaucoup plus jeune.

Il y a quelques jours, il a à nouveau changé d’image maintenant qu’il a une couleur argentée dans les cheveux, peut-être que j’étais conscient que le bouton de 10000 abonnés YouTube l’atteindrait et il a décidé de l’honorer en changeant sa couleur de cheveux ou peut-être que c’était juste une coïncidence.

Lire aussi: Montrez la tenue noire de la youtuber Kimberly Loaiza sur Instagram