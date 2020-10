Juan de Dios Pantoja montre un nouveau look en dansant dans une salle de bain | Instagram

Il youtuber Juan de Dios Pantoja a partagé une vidéo il y a un jour sur Instagram où il danse sur une chanson du rappeur Cardi B tout en montrant son changement de look, qui a assez impressionné ses followers.

Le partenaire de Kimberly Loaiza a été caractérisé par le fait qu’il était une personne très attentionnée avec son partenaire et avec ses partisans, bien qu’il ait été constamment impliqué dans plusieurs controverses juste pour défendre sa femme et sa fille.

Il y a ceux qui le critiquent et ne l’acceptent pas, mais il continue à travailler en laissant de côté toute opinion négative à son égard, tant qu’il a l’acceptation de ses followers, il continuera à faire des chansons et à enregistrer des vidéos.

Quelque chose qui a impressionné ses fans, c’est la même façon de danser qui les a transportés jusqu’en 2013 comme il l’a précisé dans sa description où il dansait la techno.

Certains de ses amis et collaborateurs ont applaudi cette vidéo, car ils se souviennent de lui comme à ses débuts quand il a commencé à danser lors d’événements et de fêtes pour une petite entreprise à Mazatlán, Sinaloa, au Mexique, d’où il était originaire avant de s’aventurer sur YouTube.

En fait, grâce à la popularité qu’il a acquise grâce à ce type de fête, qui était surtout là où les adolescents apparaissaient, c’est à partir du moment où il a lancé sa chaîne YouTube qu’il a commencé à être reconnu car beaucoup de jeunes femmes l’ont identifié et ont commencé à regarder ses vidéos. Plus tard, il a commencé une relation avec Kimberly Loaiza et à ce jour, il continue et ensemble, il a déjà une belle fille nommée Kima.

Je n’avais besoin que d’huile, la Heidi de 2013 est de retour était la description qui accompagnait sa vidéo.

Certains de ses fans lui ont écrit qu’il devrait retourner sur son compte Tik Tok, parmi lesquels Mario Bautista lui a dit qu’il danse très bien et qu’il a un très bon niveau, d’autres disent qu’il devrait retourner à Tik Tok, ceci parce qu’il aurait un très bon l’acceptation par les utilisateurs, bien qu’ils n’aient pas précisé s’il s’agissait uniquement de danser ou d’enregistrer des vidéos comme Kimberly l’a fait.

Malgré le fait que Kimberly Loaiza soit beaucoup plus populaire que lui sur les réseaux sociaux et même sur YouTube, Juan de Dios Pantoja ne se sent pas moins qu’elle, au contraire, il célèbre toujours ses réalisations et la soutient à tout moment, alors elle n’arrête pas de travailler difficile d’essayer d’obtenir plus d’adeptes.

La publication de Juan de Dios Pantoja compte déjà environ 2 277 539 reproductions juste un jour après sa publication.

Si vous êtes fan de l’interprète tactique, vous avez déjà remarqué son changement de Look, à des occasions constantes nous l’avons vu changer de cheveux soit avec des coupes ou des couleurs différentes, dans ce cas, il a mis un ton entre le gris argenté et le bleu est une combinaison qui rappelle assez l’heure d’hiver.

Il se prépare sûrement à lancer une nouvelle vidéo accompagnée de son nouveau Look, qui le combine clairement à la perfection, ce ne serait pas une surprise si ces jours-ci il nous montrait un aperçu de l’un de ses nouveaux projets, car apparemment il est constamment à la recherche de quoi exceller dans vos clips vidéo.

Actuellement, Juan de Dios Pantoja a 24 ans, il est un homme d’affaires, un chanteur, un youtubeur et une personnalité Internet, bien que cela ne soit pas officiellement confirmé, on pense qu’il est déjà marié à Kimberly Loaiza avec qui il a une belle fille nommée Kima Sofía, qui d’ailleurs est égal ou même plus populaire que leurs parents.

Ils sont tous deux la raison pour laquelle Juan de Dios n’arrête pas de se battre et met de côté tout problème négatif qui se présente dans sa vie, il continuera sûrement à le faire pendant de nombreuses années.

