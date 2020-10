Juan de Dios Pantoja s’aventure dans la musique nordique avec “Ábrete” | Instagram

Il y a environ trois heures, le nouveau single et la vidéo officielle de Juan de Dios Pantoja est sorti en collaboration avec Grupo Firme, donc vous pouvez voir qu’il veut s’aventurer dans le genre de musique nordique avec son single “S’ouvrir“, quelque chose de différent pour l’interpréteur de” Error “.

De nos jours, il est courant que des artistes de différents genres collaborent entre eux, l’un des cas les plus célèbres qui vous vient à l’esprit est Christian Nodal qui a collaboré avec moi avec des chanteurs de musique pop, tels que Sebastián Yatra et Camilo.

Juan de Dios Pantoja également connu sous le nom de JD Pantoja, partageait avec enthousiasme sur ses réseaux sociaux cette nouvelle collaboration avec le Nordiste appelé Grupo Firme, la jeune célébrité des réseaux sociaux ne peut pas être trop excitée, tout comme elle était une nouvelle “progéniture” avec chacun des les projets qu’il lance.

Bien sûr, les commentaires relatifs à la chanson n’ont pas attendu dans la vidéo elle-même, il y avait ceux qui ont affirmé que la voix de Juan de Dios Pantoja, surtout parce qu’ils ont l’habitude de l’écouter dans un genre différent de celui du nord, même si c’était quelque chose d’évident, mais plusieurs s’accordent à dire que la chanson est très bonne.

J’ai été fasciné par la chanson Félicitations Juan J’espère que tu continueras à faire des chansons et je te souhaite, à toi et à ta famille, la santé “,” Je suis tombée amoureuse de cette musique Je t’aime JD Pantoja “,” Je ne suis pas fan de la musique de Juan de Dios mais j’avoue que Il s’agit d’un excellent groupe de firmes maîtresses d’après certains des commentaires reçus.

Cette nouvelle mélodie intitulée “Ouvrez-vous” parle d’une relation qui a été rompue à cause d’une tromperie de la part du couple, alors ils ont pratiquement décidé de se séparer et lui demander de partir “pour de bon” cependant, vous devez être conscient qu’à un moment de sa vie, il se souviendra de ce qu’il a eu avec cette personne et regrettera de l’avoir trompé.

Personne ne s’attendait à ce projet car Juan de Dios Pantoja comme sa femme Kimberly loaiza Ils ont tendance à très bien garder leurs projets, donc ils finissent toujours par surprendre leurs fans lorsqu’ils lancent quelque chose de nouveau, la vidéo est sur le point d’atteindre un demi-million de vues et est déjà numéro un des tendances YouTube.

En plus d’être chanteur, youtuber et influenceur Juan de Dios Pantoja est aussi un homme d’affaires avec sa femme Kimberly Loaiza, ensemble ils ont réussi à devenir deux grandes personnalités au niveau national bien que Kimberly soit un peu plus célèbre que Juan de Dios, il la soutient toujours et célébrer leurs réalisations.

L’interprète de “Táctica” a déjà eu plusieurs collaborations avec d’autres groupes ou d’autres célébrités de la musique, parmi lesquels on retrouve “ISHHHH” qu’il a sorti avec Seppe et Gama sorti il ​​y a quelques semaines, cinq environ.

Vous ne vous êtes peut-être même pas souvenu de ces moments que vous avez vécu à mes côtés, comme un imbécile je n’avais pas réalisé votre jeu quand j’ai fait l’amour à un iceberg », ont été les premiers mots que Juan de Dios mentionne dans la mélodie .

La vidéo se déroule dans une boîte de nuit où ils boivent tous les deux et on peut aussi apprécier quelques scènes avec des affiches avec les noms, à la fois du groupe de la firme et de Juan de Dios dans la maison de production Juan de Dios: Space Music.

On espère que ce nouveau single de Juan de Dios Pantoja devient tout aussi populaire bien que n’étant pas exactement le genre que nous avons l’habitude d’écouter, c’est sans aucun doute une surprise de l’entendre chanter de la musique norteño.

