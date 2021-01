Juan de Dios Pantoja se termine En parfait état! | Instagram

Le youtubeur, chanteur et homme d’affaires Juan de Dios Pantoja, mari de Kimberly Loaiza, a partagé sur son compte Instagram à travers ses histoires l’état de santé dans lequel il se trouvait, heureusement tout va bien, pour que ses fans puissent être plus calmes.

Récemment, le nom des réseaux sociaux est Juan de Dios Pantoja Il est revenu à la mode notamment sur Twitter après avoir défendu l’honneur de sa famille et “donné ce qu’il méritait” à un gars qui parlait plus selon ses propos, du coup il s’est retrouvé avec deux os cassés.

Son nom est rapidement devenu une tendance en raison de son acte contre une personne qui prétendait qu’il irait pour Kimberly loaiza et sa taille à travers ses réseaux sociaux, ce que bien sûr Juan de Dios n’a pas pensé alors il a décidé d’agir et non seulement pour sa femme mais aussi pour défendre un cousin et d’autres femmes qui ont été mentionnés.

Dans ses histoires, il a partagé quelques scènes de ce qui s’était passé, se terminant par deux os cassés pour lui, il s’est immédiatement rendu à l’hôpital pour y être examiné et quand il s’est rendu compte qu’il avait dit blessure, il devait rester à l’hôpital pour être traité rapidement, car ils ont dû lui mettre des clous sur votre poignet.

Le 25 janvier, à travers leurs histoires, qui étaient assez nombreuses, Juan de Dios Pantoja Il a exprimé ses sentiments sur la situation, avertissant qu’il ne laisserait personne parler mal ou abuser de sa famille, on dit que ce sont deux tiktok tyrans qu’il a affrontés, de courtes vidéos sur ce qui s’est passé circulent sur Internet.

Il y a ceux qui prétendent que leurs vidéos sont manipulées et toutes “un théâtre” parce que dans l’une des vidéos on voit comment il utilise son bras droit pour frapper le gars, cependant la main blessée est la gauche donc ils ne trouvent pas de congruence avec ce qui est partagé sur les réseaux sociaux.

Cependant, il convient de préciser que la vidéo qui circule n’est qu’une partie, donc d’autres apparaîtront sûrement plus tard, peut-être au moment exact où il a été blessé, mais ce n’est pas quelque chose de probable en raison des limitations qui sont faites dans certains réseaux sociaux en ce qui concerne le contenu partagé.

Beaucoup de gens applaudissent l’action que vous avez entreprise Juan de Dios Pantoja Compte tenu de la situation, notamment en raison des tendances récentes qui se sont manifestées, en particulier dans le cas de Nath Campos, cependant, et comme c’est une coutume, d’autres pensent que l’interprète de “Táctica” fait également partie des abuseurs, car en A cette époque, il a commis ses erreurs contre Kenia Os, ce que le youtubeur a admis à plusieurs reprises, mais il mentionne aussi que c’est une chose du passé et il regrette tous les moments où il s’est trompé.

La nouvelle qu’il a partagée à propos de son opération est que tout s’est très bien passé, il a également mentionné qu’il était éveillé tout au long de l’opération mais qu’après l’avoir quittée, il s’est endormi, désespéré de voir sa famille, il a mentionné que s’il avait su qu’il l’aurait pour rester à l’hôpital, il serait d’abord rentré chez lui pour voir sa famille, puis serait allé à l’hôpital.

Heureusement, les dernières nouvelles qu’il a partagées indiquent qu’il est déjà à la maison avec sa famille, son apparence est un peu fatiguée, peut-être à cause de la mauvaise nuit qu’il a dû traverser, de la douleur possible qu’il a eue et plus encore.

On sait que Juan de Dios Pantoja Elle devra rester quelques semaines avec les ongles dans son poignet puis faire une thérapie, j’espère que tout se passe bien pour la star des médias sociaux.

