Juan de Dios Pantoja vante ses meilleurs moments avec Kima | Instagram

Juan de Dios Pantoja Il y a quelques semaines, il a partagé plusieurs vidéos où il apparaît à côté de Kima, les mêmes qu’il prétend être les meilleurs moments de sa vie.

C’était exactement le 15 août, le jour où il a partagé cette publication sur Instagram, où elle contient à la fois des vidéos et des photos, car l’application ne vous permet de partager qu’un maximum de 10 dans une seule publication. plus que probablement je l’aurais.

Ce n’est pas un secret que Kima fille de Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza est la lumière dans leurs yeux, à partir du moment où ils ont su qu’ils seraient parents, ils ont montré de l’amour pour leur fille, avant même sa naissance, ils ont écrit une chanson qui lui est dédiée.

De son côté, Juan de Dios Pantoja a fêté de manière spectaculaire l’anniversaire numéro un de sa fille, il a décidé de lancer une chanson en son honneur, elle s’intitulait 12 19, sûrement si vous êtes fan de la chanteuse vous l’avez déjà écoutée.

Dans la vidéo en question, vous pouvez voir certaines images de Juan de Dios partageant avec sa belle fille, l’une d’elles est quand il commençait à peine à marcher, en plus de plusieurs photographies où elles semblent d’accord car elles se ressemblent, il pourrait parfaitement appliquer le en disant: “Comme un bâton comme un éclat”.

Kimberly Loaiza a toujours mentionné que le youtuber C’est un excellent papa et il est fier d’avoir un partenaire comme lui qui est si dévoué à sa famille.

La publication a eu une excellente réponse de ses fans qui lui ont donné des millions de likes et plus de 8000 commentaires, où ils ont fait tout leur possible pour féliciter le beau père.

Des moments que je ne changerais pour rien au monde toute ma vie s’appelle Kima Sofía », une description qu’elle a utilisée dans sa publication.

Un autre fait important qui rend le chanteur fier est que sa fille Kima C’est qu’il a une grande ressemblance avec lui quand il était petit, à partir du moment où il a annoncé la chanson 12 19 ses fans étaient en charge de faire la tendance immédiatement.

Juan de Dios Pantoja Il n’a que 24 ans, mais il sait très bien ce qu’il veut pour l’avenir à la fois de sa famille et de sa carrière, il est certain qu’il ne se reposera pas tant qu’il ne l’atteindra pas car il vise à avoir quatre enfants au total et devenir un tout célébrité non seulement au Mexique mais dans d’autres pays du monde.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

C’est à travers une vidéo YouTube où Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont officiellement révélé qu’ils étaient à nouveau ensemble, ils ont également mentionné certains projets qu’ils avaient pour l’avenir ensemble.

Comment vous souviendrez-vous que le chanteur a tatoué le visage de sa fille sur une partie de sa poitrine, il a également mentionné que malgré le fait qu’à l’avenir, ils auront plus d’enfants, Kima sera toujours son plus grand trésor en raison du fait qu’elle est l’aînée.

Malheureusement Juan de Dios Pantoja Ce n’est pas une célébrité que beaucoup de gens aimeront car ils se sont beaucoup concentrés sur les erreurs du passé et continuent de le juger dans le présent.

Sûrement le conflit dans lequel un autre youtubeur célèbre qui se caractérise par exposer des infidèles, non seulement des gens ordinaires mais aussi des célébrités, est venu à l’esprit à cause de Lizbeth Rodríguez, un autre youtubeur célèbre n’était pas le premier, car Juan de Dios Pantoja n’était pas le premier fait avec Luisito Comunica.

Lizbeth Rodríguez a affirmé qu’entre Juan de Dios Pantoja et Kevin Achutegui, le photographe de sa femme, ils avaient une relation amoureuse.

Malgré le scandale dans lequel ils étaient impliqués, le couple est finalement revenu, bien qu’ils aient mentionné qu’à aucun moment ils n’avaient pensé à s’éloigner définitivement, ce qui rendait leurs fans heureux à tout moment.

Lisez aussi: Juan de Dios Pantoja affrontera Kimberly Loaiza avec Triller