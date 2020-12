Après l’annonce de la nouvelle il y a huit jours, le producteur Juan Osorio, testé positif pour Covid-19, son grand ami et partenaire, Gerardo Quiroz, a révélé qu’Osorio est délicat, mais stable.

Dans une interview que le producteur de théâtre a donnée à “Venga la Alegría”, Gerardo Quiroz a expliqué que l’ancien Niurka Marcos il est en convalescence et a connu un très mauvais moment ces derniers jours.

«Hier, nous avons eu un appel vidéo avec lui, la nuit. Pauvre chose, il portait son masque, à oxygène assisté. Nous savons que c’est délicat, mais stable. Aujourd’hui, il s’oxygénait beaucoup mieux », dit-il.

Ceci, d’après le producteur de “What Happens to My Family?” elle a eu une crise respiratoire pendant trois jours, a ajouté Quiroz, mais elle a été bien soutenue par ses médecins et malgré son état de santé délicat, elle est stable.

Selon les propos de l’acteur de “Papa célibataire”, Juan Osorio a suivi toutes les recommandations et a réagi rapidement lorsqu’il a appris qu’il était infecté et s’est rendu chez les spécialistes respiratoires, qui s’occupent très bien de lui.

«Je suis vraiment désolé qu’il ait été infecté. C’est un homme qui travaille dur, un bon ami, un grand père et, eh bien, voici sa fille Miriam, son fils Emilio, le soutenant, lui souhaitant le meilleur et s’occupant du spectacle d’Emilio “, conclut-il.

Par: El Imparcial