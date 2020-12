Juan Osorio est positif pour le virus Arrêtez les enregistrements de sa telenovela! | Réforme

Il semble que le célèbre producteur Juan Osorio Il n’a pas été sauvé de la pandémie, car il a été récemment annoncé qu’il avait été testé positif au virus, de sorte que les enregistrements de son feuilleton ont dû être arrêtés immédiatement.

Et c’est que malgré les mesures de sécurité qu’il a continué à remplir son travail de producteur du feuilleton “Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille?”, Juan Osorio s’est avéré positif pour le nouveau virus qu’il a complètement déchaîné cette année.

C’est grâce aux protocoles de prévention stricts qui sont appliqués dans les productions Televisa, qu’il a été possible de détecter en temps opportun que le père d’Emilio Osorio souffre de la maladie.

Il est important de mentionner que Juan Osorio il est déjà isolé, avec le soin et l’attention nécessaires pour garantir son prompt rétablissement.

Cependant, selon les protocoles suivis à la télévision pour éviter la propagation de la contagion, les enregistrements de son feuilleton ont dû être arrêtés pour le moment.

Production Osorio Nous confirmons que notre producteur Juan Osorio a été testé positif au COVID-19 dans cette situation, toutes les mesures d’isolement et de sécurité ont été prises. Nous apprécions tous les échantillons d’affection que vous nous avez envoyés. # ProducciónOsorio – Production Juan Osorio (@produc_osorio) 9 décembre 2020

Donc les enregistrements de “Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille?” reprendre dans les prochains jours, bien sûr avec tous les mesures d’assainissement obligatoire.

De même, des tests C0VID-19 ont également été appliqués à l’ensemble du casting et à l’équipe technique de la production de “Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille?”, Et les activités peuvent reprendre jusqu’à ce que les résultats garantissent la sécurité totale de Tout le monde.

Il est important de noter que depuis la fin du mois de mai dernier, lorsque les activités de Televisa San Ángel ont été réactivées, la société a établi un protocole très strict de la prévention et la santé qui est obligatoirement appliquée dans toutes ses productions.

Et en fait personne (moulages et équipes de production) n’échappe aux tests périodiques du virus heureux, en plus de cela les forums, les vestiaires et les espaces de travail sont également désinfectés, sans oublier l’utilisation de gel antibactérien, de masques et de masques, ainsi que prendre la température avant d’entrer dans les installations et les forums.

D’autre part, Televisa a également réduit le nombre de personnes dans les équipes de production; un suivi permanent des symptômes, une distance saine dans tous les espaces de travail, et même l’individualisation des costumes et du maquillage utilisés par le casting.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ce n’est qu’en septembre dernier que Televisa a confirmé sept cas de coronavirus dans deux feuilletons et dans l’émission de téléréalité “Qui est le masque?”

Cependant, grâce aux protocoles de prévention mis en place par la chaîne de télévision, la contagion a été efficacement contenue.

Il est à noter que le producteur Juan Osorio il tient “Qu’est-ce qui ne va pas avec ma famille?”, après d’autres succès télévisés tels que “Mon mari a une famille”, “Mon cœur est à toi” et “Une famille chanceuse”.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la société Televisa a rapporté dans un communiqué au cours du mois de septembre qu’il y avait sept cas de coronavirus dans trois de ses productions en cours d’enregistrement: Empire of Lies, You Remember me and Who is the mask? .

Des trois productions, une seule était à l’antenne et c’était “Empire of Lies”, avec Angelique Boyer et Andrés Palacios, tandis que “Who is the mask?” Il allait sortir le 11 octobre et “Te acuerdas de me” durera jusqu’en 2021.

Chez Televisa San Ángel, plus de 150 tests C0VID-19 sont effectués chaque semaine sur l’ensemble du personnel impliqué dans les productions, afin de pouvoir détecter toute contagion éventuelle en temps opportun », explique Televisa dans le communiqué de la Direction générale de la communication.

Cependant, Televisa Il n’a pas révélé l’identité des personnes infectées, mais ils ont assuré que des tests continuent d’être effectués auprès des proches des personnes infectées.

