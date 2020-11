Avec cette nouvelle, l’acteur de Quand je tombe amoureux et Cañaveral de pasiones verra sa vie remplie de plus de femmes, puisqu’il est aussi le père de deux autres jeunes femmes Mia et Blue, fruit de sa relation avec Maki.

C’était il y a quelques mois que Juan Soler donné une interview pour le programme Le dernier et nous partons de Rose Yordi, dans lequel il a partagé l’un des chapitres les plus intimes de sa vie: le jour où il a appris qu’il avait une fille. faire d’habitude Il a dit que cela s’est produit alors qu’il commençait à peine sa carrière d’acteur au Mexique et qu’il a appris l’existence de Valentina, qui est né avant son mariage Maki et qui vit actuellement dans son Argentine natale.

L’acteur a déclaré qu’il avait découvert sa fille aînée alors qu’elle avait un an et demi et que c’était avant d’arriver au Mexique qu’il a mis sa petite amie enceinte à ce moment-là. “J’étais jeune. Je licenciais parce que je venais au Mexique pour travailler”, a-t-il déclaré. «À l’adieu, Valentina était partie. J’ai découvert l’existence de Valentina jusqu’à l’âge d’un an et demi, oui parce que j’habitais ici, il n’y avait pas de téléphone portable à l’époque, il n’y avait aucun moyen de communiquer, il n’y avait rien de tout cela. ” ajoutée.

Karina la mère de Valentina Il a dit: “Tu es papa. Je ne veux rien de toi, mais mon père m’a dit que tu dois savoir que tu as une fille.” De plus, il a expliqué que la décision de la rencontrer était la sienne: “Tu peux faire ce que tu veux. Elle porte le nom de famille de son père et je ne viens pas te demander quoi que ce soit, je veux juste que tu saches que dans ce monde tu as une fille”, se souvient acteur.

