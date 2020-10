Juanes arrêté pour avoir volé une voiture Par erreur! | AP

Le chanteur colombien Juanes Il a raconté comment une voiture Tesla avait été volée sans s’en rendre compte et à cause de cela, il était arrêté de son domicile à Miami une curieuse anecdote du célèbre chanteur qui a bien sûr surpris ses partisans.

Juanes a vécu un moment un peu mortifiant mais en même temps comique, alors qu’il portait une voiture Tesla ce n’était pas le sien et les autorités sont tombées sur lui dans son manoir de Miami.

C’est via son compte Instagram officiel que Juanes a publié une histoire qui est racontée et toujours pas crue, car il s’avère que le chanteur est arrivé avec sa femme chez lui à Miami.

Ils avaient dîné dans un restaurant de la ville et vers onze heures du soir, le Colombien était dans son bureau et à ce moment-là, ses enfants sont venus en criant que la police était à la résidence familiale.

Juanes il est rapidement descendu voir ce que voulaient les policiers, il a remarqué qu’ils étaient armés et il ne pouvait voir que leurs yeux et l’un d’eux a répondu à la question du chanteur sur «ce qui s’était passé.

Hé monsieur, nous avons un rapport selon lequel il y a une voiture volée dans cette maison », soutient l’officier.

Pour cela, le chanteur a été surpris et est rentré chez lui, a pris son téléphone portable et est revenu avec les policiers.

Regardez, c’est ma voiture, c’est l’application et je pense que vous vous trompez ».

Juanes Il a décidé d’aller avec les agents pour leur montrer la voiture et quand il l’a ouverte, il s’est rendu compte qu’il y avait des choses à l’intérieur qui ne coïncidaient pas avec ce qui était vraiment le sien, alors il s’est rendu compte que cette voiture n’était pas la sienne mais celle de quelqu’un d’autre. personne plus.

Heureusement, comme le dit le chanteur, tout le monde s’est mis à rire et plus tard, le véritable propriétaire de la voiture est venu chercher sa voiture dans son manoir.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Nous étions tous les deux morts de rire, l’officier m’a dit que quelque chose comme ça ne lui était jamais arrivé. Ma femme et moi avons littéralement volé une voiture sans nous en rendre compte. “

Alors que le chanteur a été emmené par le sien au restaurant où il a mangé et qu’ils se demandent sûrement comment se fait-il qu’il ait ouvert et qu’il ait démarré la voiture?, Car la raison en est que les Teslas s’ouvrent quand ils ont la clé à proximité.

Le propriétaire d’origine de la voiture avait laissé la clé à l’intérieur, donc la voiture a non seulement ouvert mais a démarré le moteur et de cette manière Juanes et sa femme a pris une voiture qui n’était pas la leur et ne s’en est pas rendu compte.

Le policier appelle le propriétaire de la voiture, il vient chez moi et me dit qu’il avait laissé les clés dans la voiture, c’est pourquoi il m’a arrêté quand je suis entré. Nous avons fini par nous enlacer et en rire. “

La vidéo dans laquelle il a raconté la curieuse anecdote a été partagée hier sur son compte Instagram officiel et compte jusqu’à présent près de 600000 vues et des centaines de commentaires de ses abonnés.

Quelle histoire extraordinaire !!!! “,” Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha très bonne et folle! “,” Quelle belle histoire, ça mérite une chanson !!!!! ” “JJjajajajajajaja super !!!!”, étaient certains des commentaires.

Il est à noter que Juanes Il est l’un des chanteurs colombiens les plus aimés dans la plupart des pays du monde, et c’est que depuis plus de 20 ans en tant que soliste, il a collectionné des succès sans fin, et depuis lors, il est devenu connu dans le monde entier en plus de gagner le cœur. de beaucoup pour son grand charisme.

Cela peut vous intéresser: Juanes crée une nouvelle chanson pour soutenir les immigrants avec Nach