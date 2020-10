Juanpa Zurita défie Consuelo Duval de parachuter | Instagram

Les chercheurs du programmeQui est le masque? Juanpa Zurita et Consuelo Duval ont été impliqués dans une discussion animée, au cours de laquelle le jeune youtubeur a mis au défi le conducteur de sauter d’un avion en parachute.

Comme vous le savez bien, dimanche dernier, le 18 octobre, le deuxième chapitre de l’émission Qui est le masque? Vous vous souviendrez qu’il s’agit de la deuxième édition de ce programme au Mexique.

Pour ce deuxième volet, Omar Chaparro roule à nouveau, dans l’équipe de chercheurs nous avons Consuelo Duval, Carlos Rivera, Juanpa Zurita et Yuri, qui ont pour objectif de deviner quel artiste est derrière le masque en fonction de leurs interprétations et indices.

Tout a commencé avec l’interprétation de Medusa, qui, comme vous le savez bien hier, s’est retirée du programme, la chanteuse qui était derrière le costume était Dulce, après son interprétation Juanpa Zurita et Consuelo Duval Ils ont eu des querelles, que les personnes présentes ont peut-être considérées comme quelque chose de drôle à cause des commentaires que les deux ont tenus.

Et c’est que Consuelo Duval a affirmé que le jeune youtubeur avait l’habitude de se cacher derrière son âge pour ne pas connaître les célébrités des années 70 et 80.

Après que Juanpa Zurita ait commenté que derrière le masque de Medusa se trouvait Lucía Méndez, qui est également actrice et chanteuse, mettant fin à son commentaire. Consuelo Duval qui se caractérise en disant les choses comme il les pense, a exprimé son désaccord avec le jeune homme.

Arguant qu’il ne pouvait pas toujours repousser son âge pour ne pas rencontrer d’autres célébrités de l’époque, Juanpa Zurita a immédiatement répondu qu’il n’avait jamais utilisé ce prétexte.

Il a même fini par l’imiter dans certaines de ses phrases qu’il ne connaissait pas les artistes, alors le youtubeur lui a demandé la preuve des commentaires qu’il avait faits dans les deux chapitres, il a assuré qu’il n’avait à aucun moment dit toutes les références que Consuelo Duval a affirmé, et que s’ils trouvaient quelque chose dans les deux chapitres de Qui est le masque? Elle a accepté son erreur et sinon, Consuelo Duval finirait par sauter d’un avion avec un parachute et elle a fini par accepter le défi.

Peut-être vous souvenez-vous d’un autre pilote qui, à cause de Juanpa Zurita, a fini par sauter d’un parachute, nous parlons de Galilea Montijo, qui a réussi à le convaincre d’être l’un des deux juges des Petits Géants en parachutisme, cette demande avait été faite par le jeune homme avec antériorité.

Comme vous le savez bien, c’est un amoureux de ce sport extrême, il a récemment lancé une mise à jour pour son jeu numérique où ce que beaucoup croient être un “personnage” est apparu, après qu’il va lui-même parachuter et c’est qu’il a Petite mésaventure, il a oublié de se moucher avant de se lancer.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Tout ce que Juan Pablo Zurita a enregistré en vidéo, vous pouvez voir comment un certain mucus a commencé à germer de son nez qui pour beaucoup était le plus comique, à tel point qu’il a fini par l’inclure dans la mise à jour de son jeu qui, par coïncidence, est le numéro l’un des plus téléchargés sur l’App Store.

Les affrontements de Programme Qui est le masque? Ils sont de plus en plus intenses, en raison des présentations et des indices fournis par chacun des personnages, au total il y en a eu 4, deux dans chacun des programmes et jusqu’à présent il y a 13 participants, parmi eux:

Cerberus panthère tortue gobelin Quetzal licorne boule disco éléphant ours polaire Jalapeño tortue raton laveur Xoloitzcuincle

Chaque dimanche, deux personnages seront éliminés, certains internautes devineront sûrement quelles célébrités peuvent être derrière le masque, il est également intéressant de savoir qu’il est devenu un programme numéro un dans tout le Mexique.

Certaines rumeurs ont commencé récemment que le jeune youtuber Juanpa Zurita et le chanteur Yuri aurait une relation amoureuse, mais il a clairement indiqué que ce ne sont que ces rumeurs et cela les surprend même qu’ils aient immédiatement commencé à spéculer sur des choses qui ne sont vraiment pas vraies.

Ce sera quelqu’un de numérique et voir comment les médias traditionnels se comportent sera toujours l’une de mes choses préférées, mais regardez de près, ils disent que l’amour n’a pas d’âge », a écrit Juan Pablo Zurita en plaisantant.

Lisez aussi: Des regards complices entre Juanpa Zurita et Yuri déclenchent des rumeurs