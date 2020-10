Juanpa Zurita lance une collection de tennis le jour des morts | .

Le célèbre influenceur Juanpa Zurita Il ne cesse d’étonner ses adeptes et a récemment annoncé qu’il lancerait une collection spéciale de tennis lors du festival Day of the Dead avec l’une des marques les plus reconnues.

Juanpa Zurita est l’une des célébrités préférées de la jeunesse et à chaque fois, il met plus d’efforts dans son travail et ses collaborations pour garder ses adeptes heureux.

Le youtuber lancera un collection Spécial de tennis pour mettre en valeur la belle culture du Mexique, en collaboration avec une marque de sport connue dans le monde entier.

C’est via sa chaîne YouTube officielle que Juanpa a décidé de partager cette incroyable nouvelle avec tous ses followers, l’influenceur étant invité par l’un des collaborateurs de la marque à concevoir ensemble une belle campagne reflétant tout l’amour qu’il ressent pour son pays. et sera représenté dans une nouvelle collection unique et spécial.

Comme prévu, la vidéo a réussi à se positionner sur la liste des tendances de la plateforme et a jusqu’à présent plus de 400 000 vues et des commentaires sans fin.

Il est à noter que le créateur de contenu a toujours essayé de montrer à travers ses photographies sur son compte Instagram officiel à quel point il est fier d’être mexicain.

Comme l’explique la youtubeuse dans sa vidéo, une fille nommée Ana Pau l’a contacté pour collaborer avec la société de pop-corn, bien qu’elle ait été totalement spécifique, dans son désir de mener à bien un projet qui allait du «Mexique au monde». Ils ont donc immédiatement commencé à travailler sur le concept et le design des chaussures de tennis.

Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano tout au long de sa carrière a eu la chance d’être l’image de diverses campagnes de cette entreprise, il se sent donc totalement fier et dans ce dernier projet ensemble Juanpa Zurita et la marque de sport, ils ont accompli leur mission, car les chaussures de tennis sont très jeunes et colorées.

Sans plus tarder et si vous voulez les avoir déjà entre vos mains, la nouvelle version a été lancée le 15 octobre afin que vous puissiez maintenant courir et y aller.

Le mannequin mexicain est également devenu une célébrité sur Internet en 2013 grâce à des vidéos comiques sur la célèbre application Vine qu’il a lui-même publiée.

Puis il a décidé de diversifier ses activités en partageant des vlogs et des vidéos de divertissement sur la plateforme YouTube et aussi avec la création de plusieurs campagnes en faveur de l’aide humanitaire et grâce à cela en 2016 il a fait un bond vers sa carrière de modèle pour différentes entreprises de mode. comme Pull and Bear, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana ou Calvin Klein.

Il est à noter qu’en 2015, il a été choisi pour la première fois comme «icône de l’année» par la chaîne de télévision MTV Amérique latine et depuis lors, il est l’une des figures de la chaîne, remettant les prix en 2017.

En revanche, il y a quelques semaines l’une des prédictions faites par Mhoni Vidente a fait sensation dans les réseaux sociaux, car j’assure que l’influenceur Juanpa Zurita Il sortira du placard et aussi qu’il a un petit ami plus âgé que lui.

Juanpa Zurita va déclarer qu’il est b1s3xual, mais ce n’est pas tout, il va déclarer qu’il a déjà un partenaire masculin bientôt, donc il va être très amoureux d’un artiste, d’un acteur, d’un chanteur. plus âgé que lui, comme 15 ou 20 ans ”, a-t-il déclaré.

Cela signifie que votre coup de cœur pourrait être une personne entre 39 et 44 ans, puisque le youtubeur a 24 ans.

De plus, avec cette confession, Mhoni a affirmé que Juanpa se sentirait beaucoup plus heureux avec lui-même, car il prendrait un poids sur ses épaules, ce qui rendrait sûrement ses disciples très heureux.

