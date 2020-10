Juanpa Zurita propose une nouvelle mise à jour de son jeu | Instagram

Les fans de Juan Pablo Zurita mieux connu sous le nom de Juanpa Zurita sont enthousiasmés par la nouvelle mise à jour de leur jeu, peut-être pour beaucoup c’était une surprise ou que le youtuber reconnu dans le monde entier a simplement répondu à certaines de leurs demandes, vous l’imaginez sûrement si vous êtes fan du jeune homme.

Cette nouvelle mise à jour est due à une vidéo qu’il a partagée il y a longtemps quand elle a été parachutée pour la première fois, ce qui a entraîné quelque chose d’assez inattendu et peut-être pour certains dégoûtant.

Il y a quelque temps, le youtubeur a partagé sa première expérience de saut de parachute, mais bien qu’il ait prétendu l’avoir complètement apprécié, il a eu une petite altercation qui pour ses fans était sûrement quelque chose d’extrêmement drôle, il aurait probablement pu l’éviter, mais il a fini par l’oublier.

Le fait de tomber d’un avion à une certaine hauteur est impressionnant, pouvez-vous imaginer? Le vent glacial, la pression, l’adrénaline et toutes ces émotions qu’elle a dû ressentir Juanpa ZuritaCependant, ils ne se comparent pas au fait que lorsqu’il tombait, un certain mucus a commencé à sortir de son nez, ce que l’on voit assez bien dans la vidéo.

Commenté Juanpa Zurita qu’il avait oublié de se moucher quelques minutes avant le parachutisme, donc il était probablement encombré à cause du froid qu’il faisait pendant qu’il tombait, probablement aussi du vent si par inadvertance une sorte de mucus a commencé à sortir de son nez vert, que beaucoup d’entre nous savent sûrement quand nous sommes malades.

Cela peut être quelque chose de vraiment dégoûtant, c’était extrêmement drôle, surtout à cause de l’expérience qu’il racontait comment il se sentait, comment il le voyait, etc.

Probablement ses followers lui ont fait plusieurs demandes pour inclure ce “mucus” dans son jeu vidéo, qui est d’ailleurs devenu l’un des plus téléchargés, en particulier le favori des internautes sur l’App Store et Google Play.

Le jeu vidéo s’appelle “Aventure en parachute«Grâce à une publication publique sur son compte Instagram, il a ajouté une photographie, alors qu’il tombe du ciel avec son mucus maintenant reconnu sortant de son nez.

Ce n’est pas seulement à cause de son jeu vidéo que le jeune homme est devenu une célébrité, mais aussi sa personne puisqu’il a jusqu’à présent 11.100.000 followers dans l’un de ses comptes Instagram, dans le second il en a 25 millions, c’est là qu’il publie plus de photographies telles que modèle et personnel apparemment.

Je suis toujours en train de créer et de produire de nouveaux projets, je suis très nerveux de voir quelle sera la réaction car le jeu le casse et au-delà on l’a aimé, ça remplit mon âme “, fait partie de la description qu’il a partagée dans l’une de ses publications à côté de son personnage qui porte les mêmes vêtements que lui.

La publication avec l’image de la mise à jour, a été partagée il y a environ deux jours pour ses followers, l’image a disparu extrêmement comique.

De ce que nous avons vu Juan Pablo Zurita C’est une jeune célébrité qui cherche toujours à innover, non seulement sa personne mais aussi ses projets, nous l’avons récemment vu participer au programme Little Giants et aujourd’hui il participe à un nouveau projet, la deuxième saison de “Who is the Mask “à côté de Carlos Rivera, Yuri, Omar Chaparro et Consuelo Duval.

Au fil des années, il est devenu une personnalité, non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi à la télévision, grâce à son charisme, son innocence et son humilité, il a gagné le cœur de millions de personnes et continuera sûrement à le faire pendant encore de nombreuses années, c’est sans doutez de l’une des personnalités que vous aimeriez rencontrer à un moment de votre vie.

