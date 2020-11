Le départ de Johnny Depp de Warner Bros. ‘ La franchise Fantastic Beasts a été la plus grande histoire de film à Hollywood ces derniers temps. Maintenant, la co-vedette de Depp, Jude Law, sonne. Law joue Albus Dumbledore, le sorcier emblématique que les fans des livres et films Harry Potter connaissent bien, et Depp joue Gellert Grindelwald, un sorcier diabolique et ancien partenaire de Dumbledore. Les deux devaient partager de nombreuses scènes à l’avenir, dans ce que Warner Bros.a envisagé comme une franchise de cinq films.

Quand Entertainment Tonight a interrogé Law sur la situation, il s’est un peu détourné. Il s’est simplement reporté sur la décision du studio de cinéma, mais a noté que c’était une situation étrange car Depp filmait déjà une scène pour le troisième film Fantastic Beasts, qui n’a pas de titre au moment de la presse.

“C’est un film énorme, et il comporte de très nombreuses couches. C’est probablement l’une des plus grandes productions sur lesquelles j’ai jamais travaillé”, a déclaré Law. “Et dans une situation comme celle-ci, vous vous en remettez au studio. C’est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous devez vous présenter et jouer votre rôle. C’était inhabituel pour moi parce qu’en fait, sur ce rôle particulier. Johnny n’avait en fait que fait une journée de tournage, je pense, tout seul. “

Il a ajouté: “Dans une franchise comme celle-ci, c’est le studio et l’entreprise qui prennent les grandes décisions”, a réitéré Law. “Et vous devez les accepter car nous ne sommes qu’un membre de l’équipe.”

Depp a annoncé qu’il quittait Fantastic Beasts 3 le 6 novembre via une déclaration sur les réseaux sociaux. Il a noté que Warner Bros. lui avait demandé de quitter le rôle, et il “a respecté et accepté cette demande.” Le remaniement s’est produit après que Depp a perdu un procès en diffamation au Royaume-Uni. Il poursuivait The Sun pour avoir publié l’affirmation selon laquelle il était un «batteur de femme», se référant aux allégations qui lui avaient été imposées par son ex-femme, Amber Heard. Dans le cas, le juge a jugé les allégations d’abus “substantiellement vraies” et s’est rangé du côté du Sun, par CNN.

Cette décision n’a pas aidé le moins du monde à nettoyer l’image de Depp et l’a potentiellement ouvert à beaucoup plus de mauvaises publicités avant Fantastic Beasts 3, un film coûteux pour Warner Bros.Cette situation est probablement ce qui a conduit le studio à couper les liens avec Depp. . (Bien qu’il gagnerait toujours son plein salaire pour le film). Quant à savoir qui jouera Grindelwald à l’avenir, Mads Mikkelsen serait en “premiers pourparlers” pour remplir le rôle, selon la date limite.