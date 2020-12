Après avoir été un célibataire convoité, Jude Law a trouvé la stabilité chez sa femme Phillipa Coan, avec qui il a un bébé.

Pour la première fois depuis la naissance de son sixième enfant, Jude Law est sorti publiquement avec sa femme, la psychologue Phillipa Coan. Ensemble, ils ont marché dans les rues de Londres et avec leur présence ils ont illuminé la journée nuageuse.

Bien que l’acteur ait déjà eu cinq enfants issus de ses relations passées, il s’agit du premier bébé avec son partenaire actuel, qu’il a épousé à Old Marylebone Town Hall dans le centre de Londres, trois mois après avoir annoncé leurs fiançailles l’année dernière.

Dans le passé, Jude a été vu tenant le bébé, dont le sexe et le nom n’ont pas encore été révélés. Ils ne semblent pas pressés de mettre leur petit sur les couvertures de magazines ou de l’engager avec l’opinion publique.

Accompagné d’amis, Jude était sorti profiter de Londres tout en s’occupant de son nouveau descendant; Mais maintenant, avec sa femme, il garde un sourire sur son visage tout au long du voyage. En pleine conversation, Jude et Phillipa semblent être l’un pour l’autre et se sont avérés parfaitement complémentaires.

Jude Law tient son nouveau-né dans les rues de Londres

L’acteur a avoué avoir la chance d’être avec une personne avec qui il s’amuse plus que jamais dans sa vie, faisant référence à Phillipa, avec qui il a également dit qu’il était follement amoureux.

Comme s’il s’agissait d’une relation équilibrée dans laquelle l’un parle pendant que l’autre écoute et vice versa, elles sont également idéales à première vue, à la fois belles et avec des styles similaires: classiques et conservateurs, mais élégantes avec une liberté de mouvement.

Lors de sa sortie, elle a opté pour un manteau noir et un bonnet en laine qui lui couvrait les oreilles, tandis qu’en dessous elle portait un jean skinny et une chemise à carreaux, ainsi que des bottines à lacets sans talons.

De son côté, il est resté dans l’une des couleurs dans lesquelles on l’a le plus vu cette saison: le marron dans son manteau en velours côtelé, avec un pantalon de costume bleu camouflé avec ses chaussures et un foulard beige.

Pendant ce temps, son bébé né en septembre était un délice, dans un bonnet mauve en sourdine et des applications de perles, associé à une barboteuse grise qui semblait la protéger assez bien du froid.

Lors de sa nouvelle opportunité d’exercer la paternité, Jude a affirmé qu’il appréciait beaucoup cette étape, et tout comme il sort parfois pour le pain, d’autres fois il se consacre au jardinage ou à s’occuper de son petit à la maison.

