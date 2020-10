HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Jude Law

LE SPECTACLE | Le troisième jour de HBO

L’ÉPISODE | «Sunday: The Ghost» (28 septembre 2020)

LA PERFORMANCE | Dimanche n’était pas une journée amusante pour Sam, le mari et le père échoués joué par Law. Au contraire, le troisième épisode de la série limitée présentait un creuset brutal après un creuset brutal pour que Sam endure, et en tant que tel, il offrait une vitrine captivante pour l’étoile de son arc d’introduction.

Depuis le moment où Sam est venu en compagnie du barbare Larry et a regardé le rituel étrange que le prédicateur avait prévu, jusqu’au dernier acte troublant (mais joyeux?) De l’épisode, le héros imparfait de Law était soumis à toutes les émotions possibles. Il y avait de la confusion et de l’horreur à propos de son confinement initial, suivis de détermination puis de frustration, alors qu’il s’efforçait de traverser à pied la chaussée détrempée. Ensuite, lorsque Jess l’a confronté à propos de l’argent trouvé (et volé?), Vous avez dû sentir que même Sam se demandait en privé si sa psychose épisodique était en jeu.

Dans une séquence plus calme qui a suivi, Law a puisé dans le côté chaleureusement paternel de Sam en racontant à Jess comment son défunt fils, Nathan, «pouvait être si aimant» mais luttait avec le bien et le mal d’une manière qui était… «délicate». Oh, en parlant de Nathan: c’est à ce moment-là que la bombe est tombée, que dans un plan pour maintenir la lignée fondatrice d’Osea, M. Martin avait organisé il y a des années pour que Nathan, un descendant de Charington, soit kidnappé, et son corps a échangé un garçon mort. Ici, Sam pouvait à peine contrôler sa rage, rejetant l’étrange religion d’Osea comme «un non-sens du roi». Pourtant, quelques scènes plus tard, lorsque Mme Martin confirma l’instinct de Sam que Nathan était vivant, le visage de Law sembla presque se vider du sang et de la crasse accumulés au cours de son odyssée, alors qu’il demandait, espérons-le, «Puis-je le voir…? “

La réponse à ce moment-là était non. Mais à la suite d’une autre épreuve finale, au cours de laquelle le goût le plus sucré de Sam pour l’évasion possible a été aigri par une trahison, il a atteint une certaine paix avec son destin – succéder au vieil homme en tant que «sauveur» d’Osea. Et avec cette concession derrière lui, l’expression de Law céda la place à des sanglots de soulagement, puis de joie, alors qu’il retrouvait Nathan et le prenait dans ses bras.

MENTION HONORABLE | Ce n’est pas facile d’être un androïde. Vous n’obtenez pas souvent des scènes de puissance. HBO Max’s Raised by Wolves, cependant, a ajouté des couches à tout ce silicone et latex – d’abord, avec Mother (voir POTW Amanda Collin), puis avec Father, joué par Abubakar Salim. Dans la finale de la série de science-fiction, Père a demandé à son compagnon de divulguer le caractère «dérangeant» de sa grossesse. Alors que Mère commençait l’histoire des retrouvailles avec leur créateur, Père a d’abord été ravi par cette perspective, disant: «J’aurais aimé faire de même! Mais en apprenant que seule Mère était autorisée à y accéder, le sourire du Père s’est retourné, d’autant plus qu’il a réalisé que son partenaire et créateur s’était «accouplé». La mère a essayé de changer le sujet, la mission de son bébé, mais mon père n’avait rien de tout cela, et Salim nous a fait ressentir chaque instant de son «déplacement». «Je crois que j’en ai assez», hurla-t-il avant tout. «Mon bien-être ne vous concerne pas. Peut-être que cela ne l’a jamais été.

MENTION HONORABLE | Lors de The Boys de ce vendredi, Queen Maeve a eu le cœur brisé par sa petite amie Elena, et nous avons, à notre tour, été écrasés par la tendre performance de Dominique McElligott. Quand Elena a confronté Maeve à propos des vies qu’elle avait prises, une Maeve vulnérable et émotionnellement désemparée a fait valoir qu’elle exposait son vrai moi imparfait à sa petite amie, tout comme Elena l’avait toujours voulu. La vérité, cependant, s’est avérée trop pour Elena, et Maeve a été laissée pour noyer ses chagrins dans une brume de fumée de vape et d’hommes. Ashley, bien sûr, a essayé de faire tourner la situation, mais on ne pouvait nier l’angoisse dans la voix de McElligott alors qu’une Maeve en larmes plaida: «Ashley, pour une fois dans ta vie, sois un être humain. Et c’est aussi exactement ce que Brave Maeve est devenu lorsque McElligott a abandonné la puissante façade de supe de son personnage pour révéler un être humain souffrant d’amour perdu.

