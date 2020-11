Exclusif

Ancienne star des “Real Housewives of New York” Jules Wainstein obtient la garde légale exclusive de ses 2 enfants et un peu plus de 7 000 $ en pension alimentaire combinée pour enfants et époux … maintenant que son divorce est chose faite.

Jules et ex-mari Michael Wainstein a obtenu le cachet final du juge sur leur divorce en septembre et le jugement détaille les détails de la scission, y compris l’arrangement de garde pour leurs 2 enfants … Jagger David et 7 ans Islo Rio.

Selon les documents, obtenus par TMZ, Jules recevra 4 133,33 $ en pension alimentaire pour époux pour les 2 prochaines années. Elle recevra également 3 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants. Même si son ex aura du temps parental, Jules a le dernier mot sur l’endroit où les enfants vont à l’école et dans quelle religion ils seront élevés, dans quelle BTW … sera le judaïsme.

Jules – qui a déménagé en Floride il n’y a pas longtemps après avoir quitté “ RHONY ” en 2016 – ne peut pas déménager avec les enfants sans que David ait signé. Il vit également dans le Sunshine State maintenant.

Les ex ont également établi un calendrier de visites – y compris Jules recevant les enfants pour Thanksgiving les années paires et les années impaires pour les vacances scolaires de décembre. Elle reçoit également les enfants le jour de la fête des mères.

En ce qui concerne les actifs … ils diviseront également l’intérêt de Michael pour une communauté de maisons mobiles.

Comme nous l’avons déjà signalé … Jules et Michael ont eu un le divorce était assez méchant … en particulier le guerre de garde. En mars, Michael l’a accusée de abus de drogues … juste un mois après avoir été arrêtée pour batterie domestique.