Julia Rose a enfin fait son grand retour sur Instagram. Vendredi, elle a dit à ses abonnés sur Twitter qu’elle avait créé un nouveau compte Instagram sous un autre pseudo, car ses pages précédentes avaient été supprimées. Son compte actuel, @its_juliaroseee, compte plus de 7 000 abonnés.

Rose a d’abord dit à ses fans sur Twitter qu’elle leur offrait une «collation de fin de soirée» sous la forme d’un nouveau compte Instagram. Elle a ensuite exhorté ses fans à suivre ce nouveau compte sur Instagram. Êtes-vous le seul? alun a depuis posté plusieurs photos sur son nouvel Instagram depuis sa création. Son premier message la présentait posant au lit avec un bikini noir et une veste Shagmag. Elle a légendé la photo avec: “Essayons à nouveau …” La page Instagram de Rose a été supprimée vers la fin décembre. Peu de temps après la suppression de son compte, elle en a créé un nouveau. Mais ce compte n’a pas tardé à être supprimé. Quant à savoir pourquoi ses comptes ont été supprimés, ce n’est pas tout à fait clair. Cependant, Rose publie fréquemment des photos nues ou presque nues sur les réseaux sociaux. Elle a même fait référence à ce fait sur son nouveau compte Instagram, comme le dit sa bio actuelle, «juste une fille en bonne santé qui aime porter des vêtements».

Avant son interdiction Instagram à la fin de 2020, Rose a participé à une interview avec Hollywood Raw au cours de laquelle elle a partagé que sa page était fréquemment signalée en raison de la nature de son contenu. Elle a noté que ceux qui traitaient des pages signalées étaient surpris du nombre de fois que son compte avait été signalé. L’influenceuse a expliqué, lorsqu’on lui a demandé combien de fois son compte Instagram avait été signalé, “Je veux dire, je me souviens quand j’ai contacté l’une des connexions que nous avions sur Instagram, et ils se sont dit:` `Nous n’avons pas vu une page en obtenir autant rapports à la fois depuis très longtemps. Ma page est probablement l’une des pages les plus signalées, je dirais, à 100%. “

Bien qu’elle ait depuis créé un nouveau compte Instagram, Rose s’est récemment tournée vers Twitter pour partager du nouveau contenu avec ses fans. Le 11 janvier, elle a posté un selfie qu’elle a pris peu de temps après être sortie de la douche. L’ancienne personnalité de MTV n’a enfilé qu’une serviette stratégiquement placée et un masque facial pour l’occasion. Dans sa légende, elle a noté qu’elle avait passé une soirée de détente remplie de masques faciaux et d’eau de citron. Son tweet a depuis recueilli plus de 9 000 likes.