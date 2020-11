Juliet et LP Ils sont amis depuis des années, ce qui a facilité l’interaction dans le clip, où Julieta donne vie à une muse qui vit dans l’imagination de l’interprète dans l’histoire racontée dans la chanson.

“C’est une histoire très curieuse, car grâce à Renato López, repose en paix, j’ai rencontré LPNous sommes amis depuis environ trois ans, et je ne m’y attendais pas; son producteur m’a écrit et m’a dit qu’elle pensait à moi “

Julieta Grajales. (Avec l’aimable autorisation de Julieta Grajales.)

Bien que l’enregistrement ait été surprenant pour Juliette Et cela avait quelques inconvénients, l’actrice se dit très heureuse d’avoir obtenu le résultat reflété dans le clip qui a été enregistré au Mexique et qui dépeint le festival Day of the Dead.

“C’était super fou, très précipité, je lui ai demandé de m’envoyer ce qui allait me préparer, ce jour-là j’ai raté mon vol et c’était tout le chaos mais j’ai réussi à tirer juste au coucher du soleil”, se souvient-il.

«Nous l’avons enregistré à Los Cabos, c’était juste à l’époque de Day of the Dead, elle a beaucoup de liens avec la culture mexicaine et cela se voit dans la vidéo, cela dépeint le lien entre la vie et la mort et l’amour de ce mystère, mon personnage C’est cette muse qui ne sait pas si elle est réelle ou non, mais tout était incroyable, tout ce qu’elle fait est incroyable », a-t-il ajouté.

Grajales Elle a également commenté les difficultés qui existaient au moment de l’enregistrement, comme les conditions météorologiques pour pouvoir réaliser la scène du baiser entre elle et l’interprète de “Perdu sur vous“

«Dans la vidéo, ça a l’air très sexy, mais enregistrer la scène où nous nous embrassons était compliqué par la question de retenir votre souffle et d’essayer de nous embrasser, et le froid», dit-il en riant.