Julio Cesar Chavez confirme, Rafael Amaya était dans sa clinique

Il n’était pas mort, il a été annexé.

Après des mois de spéculations sur les problèmes de toxicomanie auxquels est confronté Rafael Amaya, son ami l’ancien boxeur Julio Cesar Chavez a confirmé que l’acteur de 43 ans était dans l’une de ses cliniques de réadaptation.

C’était une photo partagée par l’ancien champion du monde Julio César Chávez, où le mystère de l’endroit où se trouvait Rafael Amaya, protagoniste de la série, a été révélé “Le Seigneur des cieux“, un projet qu’il a quitté en 2019 apparemment en raison de ses problèmes de drogue.

Ici en train de profiter de mon Culiacán avec mon vieux @ myriamev09 et le Seigneur des Cieux (je leur ai dit que je suis l’ami de tout le monde). Et préparez-vous, il revient plus fort que jamais. Je vais le mettre en formation chez @chavezboxingstudio », a déclaré l’ancien champion du monde sur son profil Instagram.

La publication a réussi à attirer l’essentiel de l’attention, c’est la confirmation elle-même par la légende de la boxe, Chávez, qui a révélé que l’acteur avait été admis dans une clinique de rééducation pour surmonter ses problèmes de drogue.

C’était à un moment où le boxeur était interrogé sur la santé du célèbre acteur de 43 ans.

Rafael Amaya était-il attaché à vos cliniques? », Auquel l’ancien champion a répondu:« C’est vrai. Et il vient très heureux et reconnaissant ».

De même, dans d’autres réactions, les utilisateurs ont célébré de revoir l’interprète après son absence des écrans, Rafael faisait partie du casting de la production de 2013 à 2019 et son départ causerait beaucoup d’incertitude.

Un jour a la fois! Priant pour que tous les prisonniers de leur pub réussissent à se rétablir.

OMG MON IDOLE AURELIO CASILLAS !!! Bonjour Jules César

De la même manière, ils ont remercié la légende de la boxe mexicaine d’avoir soutenu l’artiste dans son rétablissement.

Merci beaucoup Julio! Comme tu as bien pris soin de Rafael, Dieu te paie et continue de les bénir !!! utilisateurs pointus.

Apparemment, la controverse sur les problèmes présumés auxquels le célèbre artiste Rafael Amaya a été confronté n’était pas si inconnue et il a même été rapporté que ces «crises» l’ont conduit à une série de conditions pour lesquelles il semblait «détérioré». .

Cependant, bien que le protagoniste de la série télévisée qui aborde le drame criminel du soi-disant “Lord of the Skies” n’ait pas été vu dans des lieux publics, mais plutôt en compagnie de quelques personnes ou dans des cadres plus privés dans lesquels qui semble meilleure condition physique.

Ceci, après qu’Amaya soit apparue sur une photo avec le chanteur Roberto Tapia accompagné de sa fille et de l’acteur qu’il a rencontré lors de sa participation à la série à succès.

Un message d’accompagnement joint à la publication se lit comme suit:

Je veux partager cette photo le jour de l’anniversaire de ma fille, qui était la semaine dernière @ claudia_mariel.ay mon compadre @rafaelamayanunez nous a accompagnés dans une nuit très agréable ».

L’hôte également de plusieurs galas de remise de prix était à l’époque au restaurant Porfirios à Culiacán, Sinaloa, avec sa robe noire récurrente et ses cheveux rasés, il retournait à ses jours de gloire où il ressemblait à son célèbre personnage de la série télévisée. .

Il a également été vu dans d’autres réunions de famille avec le producteur de musique Willy Saldaña où les deux sont apparus dans une publication qui, bien qu’elle ait été supprimée des réseaux sociaux, était un média qui pourrait la sauver.

Les cliniques de Julio César Chávez

Après sa propre expérience, la grande figure du monde de la boxe, Julio César Chávez a décidé d’aider d’autres personnes qui peinent à sortir des griffes des excès et préside des fondations dans lesquelles il lève des fonds pour aider d’autres personnes, en plus d’en ouvrir deux centres, “Baja del Sol Clinic”.

Jusqu’à présent, il existe deux sites à Tijuana et Sinaloa où ils proposent principalement des entretiens de motivation aux jeunes et des soins spécialisés dans le traitement des publicités.