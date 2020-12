C’est le terrain qu’Ivanka Trump et son mari ont acheté à Julio Iglesias dans l’un des quartiers les plus luxueux de Miami. Découvrez quelle était sa valeur.

La fille du président Trump et son mari, Jared Kushner, semblent avoir des plans pour leur départ de la Maison Blanche et projettent déjà ce que sera leur nouvelle maison.

Le joueur de 39 ans semble avoir profité d’une excellente opportunité puisque le célèbre chanteur espagnol Julio Iglesias réorganise ses investissements et c’est pourquoi il a mis en vente ce terrain de plus de 7200 mètres carrés.

Le terrain situé sur l’île exclusive d’Indian Creek en Floride est également connu comme le bunker des millionnaires et était autrefois la maison du mannequin Elle MacPherson.

Il abrite actuellement 29 résidents et, selon ABC.es, il dispose d’une force de police de 13 hommes, ce qui en fait l’un des endroits les plus sûrs de Miami.

Apparemment, Ivanka et Jared considèrent que cela pourrait être l’endroit idéal pour élever leurs 3 enfants, avec une plus grande intimité et loin du centre politique de Washington DC et de New York, où ils résidaient avant la présidence de leur père.

Julio Iglesias aurait demandé 31,8 millions de dollars pour la belle terre avec un visa pour la baie de Biscayne, mais en bonne femme d’affaires, Ivanka a obtenu une réduction de 1,8 million de dollars en se portant à 30 millions de dollars.