Le célèbre musicien Julio Preciado fait savoir que, pense sérieusement à lui retraite du monde musical, et il le ferait avec le groupe de ses amours, El Recodo, une nouvelle qui a sans aucun doute suscité de grands sentiments parmi ses fans.

Et c’est que si l’on parle de personnages emblématiques du groupe El Recodo, le nom de Julio Preciado vient immédiatement à l’esprit, qui pendant de nombreuses années a été le visage des Sinaloans, et avec sa voix puissante il a réussi à devenir meilleures voix de partout au Mexique.

Après son départ, il a commencé sa carrière solo, qui a été très réussie en raison de l’affection que les gens ont pour lui.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, El Recodo a célébré son 80e anniversaire à Mazatlán, Sinaloa, où il y avait de nombreux invités, parmi lesquels la présence de Julio se démarquait, car c’était un rêve des fans du groupe et du musicien. pour les revoir ensemble sur la même scène.

Après un événement si important et si grand, les deux parties ont annoncé qu’elles tourneraient ensemble, dans le but d’aider le chanteur; Cependant, en raison de certaines circonstances extérieures, cela n’a pas pu être réalisé en 2019, et malheureusement en 2020, cela était également impossible en raison du frein survenu dans les émissions en raison du virus actuel.

Mais tout ne s’arrête pas là, car ce rêve pourrait être réalisé en 2021, puisque El Recodo, commandé par Poncho Lizárraga, traite le visa du chanteur pour démarrer la tournée aux États-Unis.

En fait, dans une interview pour Imagen Televisión; Julio a fait savoir que cela pourrait être l’une des dernières tournées de sa carrière, et ce serait un plaisir total et une fin heureuse pour les deux parties.

Je pense que ce sera l’une des dernières tournées que je ferai en 2021 et au plus en 2022 … Je ne pense pas que je continuerai à chanter car il y a beaucoup de gens qui ont piétiné … “

Donc, tout comme tous les fans de musique de groupe, nous attendons avec impatience l’annonce officielle de cette prochaine tournée.

D’un autre côté, Jules César Preciado Il étudie la communication, une carrière qu’il abandonne pour suivre le chemin de la musique, la même qui le conduira plus tard à goûter les miels du succès.

Julio admet qu’en tant que jeune homme, il rêvait d’être un balladeer, très à la manière de José José, et a commencé à chanter avec le groupe à la discothèque où il travaillait; De là, il a fait partie d’un groupe local et a tellement aimé sa voix et son style qu’il est rapidement devenu membre du Banda Tiburon.

C’est ainsi que son grand désir de s’améliorer le fait rapidement devenir chanteur pour le Limón Band et en 1992 il rejoint le groupe le plus traditionnel du Mexique: Banda El Recodo.

Il est à noter qu’il a fait partie du groupe de Don Cruz Lizárraga pendant environ six ans et demi, étant le chanteur principal et donnant avec sa voix l’empreinte caractéristique de ce groupe, avec lequel il a participé à huit productions de disques.

Cependant, en 1998, comme nous l’avons mentionné plus tôt, juillet Il a décidé de travailler en tant que soliste pour former sa propre Banda Perla del Pacífico et ainsi renouveler et enrichir ce genre musical avec de nouvelles idées, en ajoutant des instruments tels que l’accordéon, qui a donné un nouvel air au groupe qui a débuté en 1998.

En fait, le même chanteur reconnaît qu’avoir appartenu à des groupes comme El Limón ou El Recodo lui a laissé l’expérience de grandir en tant que personne, mais aussi de se rendre compte que le public est la chose la plus importante car au final c’est lui ils décident de ce qu’ils aiment ou n’aiment pas.

