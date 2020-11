Jumeaux? Anastasia Kvikto et Demi Rose “comme deux gouttes d’eau” | Instagram

Ces derniers mois, parler du mannequin britannique Demi Rose est synonyme de charmes voluptueux, mais il existe un mannequin d’origine russe qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, son nom est Anastasia Kvikto qu’ils sont venus confondre à plusieurs reprises avec la belle britannique en raison de leur grande ressemblance, on pourrait même dire qu’il y en a qui pensent être en fait des sœurs jumelles.

Le mannequin russe est assez connu aux États-Unis, depuis son adolescence, elle a déménagé dans le pays américain pour développer sa carrière de mannequin, tout comme Demi Rose l’a fait à l’époque.

Ce qui est intéressant, c’est que les deux sont des modèles étrangers qui coïncident dans certaines caractéristiques physiques, non seulement dans leurs charmes et leurs attributs énormes, mais aussi dans les traits du visage, le ton naturel des cheveux et peut-être leur personnalité, bien que cette dernière n’ait pas été prouvée. .

Même si Demi Rose a le plus grand nombre d’adeptes qu’Anastasia Kvikto, la mannequin russe n’est pas loin derrière puisqu’elle compte environ 11 millions 700 mille adeptes, 3 millions 400 mille en dessous du modèle britannique.

Si vous n’êtes pas passé par l’Instagram d’Anastasia Kvikto, vous serez sûrement surpris de le faire, car vous trouverez certainement plusieurs photographies dans lesquelles elle est pratiquement identique à Demi Rose, évidemment lorsque vous ouvrez chacune des images vous vous rendez compte que ce n’est pas Rose, cependant, on ne peut éviter de les confondre momentanément.

Il y a une photographie où Anastasia Kvikto Elle est sur le dos montrant ses charmes, grâce à l’angle dans lequel elle est, très coquette elle tourne son visage par-dessus son épaule, vous pourriez facilement la confondre avec Demi Rose, nous vous montrerons l’image tout de suite pour que vous la corroboriez.

En plus de cela nous avons observé certaines demandes de similitude entre les deux, c’est le fait qu’ils sont fascinés de montrer leur silhouette tout en profitant de lieux paradisiaques, de ne ressentir aucune douleur et d’en profiter au maximum après l’avoir partagée avec leurs fans.

Peut-être que vous ne saviez pas mais tous les deux être liés d’une certaine manière avec le fameux Kardashian Jenner Clan, à commencer par Demi Rose qui à l’époque sortait avec l’un des anciens partenaires de Kylie Jenner, la sœur cadette des mondains, en termes de Anastasia Kvikto Ils l’ont baptisée «Russe Kim Kardashian», un surnom similaire à celui de Joselyn Cano, bien que sa dénomination d’origine change en elle, elle est connue sous le nom de «Kim Kardashian mexicaine».

Comme vous pouvez le voir, Demi Rose n’a pas de surnom particulier et jusqu’à présent aucun pseudonyme n’a été connu qui la concerne, car elle est unique en son genre et bien qu’Anastasia Kvikto ait admis à plusieurs reprises qu’elle ne pense pas que ce soit bon du tout, le fait qu’ils la prennent pour Kim Kardashian ou plutôt la comparent à ses fans continuent de le faire.

Anastasia Kvikto et Demi Rose Ils ont 25 ans, ce sont deux femmes extrêmement charmantes, des modèles voluptueux et célèbres aux Etats-Unis et dans le monde, ce serait quelque chose de vraiment impressionnant de les voir ensemble, du fait que leurs traits sont similaires ainsi que leurs chiffres, nous pensons que ce serait tout aussi surprenant pour eux.

Ce serait quelque chose d’extrêmement agréable de savoir qu’ils se connaissent tous les deux et encore plus pour qu’ils partagent une photo sur leurs comptes Instagram respectifs, malgré le fait que la guilde des mannequins soit assez large, nous ne doutons pas que cela se produira à l’avenir, ce que nous espérons ne sera certainement pas loin.

Vous pensez qu’elles pourraient facilement passer pour deux sœurs, ou vous remarquez immédiatement les différences entre les maîtresses, même si nous savons qu’elles ne sont pas en fait des parents par le sang, c’est quelque chose de captivant de trouver “votre jumelle”, il y a ceux qui disent que dans le monde il y a une personne assez similaire à nous, avez-vous trouvé le vôtre?

