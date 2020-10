Les critiques sont en cours pour le film de boxe dirigé par Charlie Hunnam, Jungleland. Plusieurs critiques ont eu un aperçu de Jungleland pendant le Festival international du film de Toronto, et ils sont repartis globalement impressionnés. Le film de boxe qui met l’accent sur la «masculinité toxique» et une relation entre deux frères a une cote critique de 78% sur Rotten Tomatoes. Il y avait quelques critiques qui ont critiqué les «moments clichés» dans le film de Max Winkler, mais la majorité a toujours fait l’éloge de l’histoire et du jeu d’acteur.

Hunnam joue Stanley tandis que Jack O’Connell joue son frère, Lion. L’intrigue met les deux frères dans un road trip du Massachusetts à la côte ouest pour deux raisons. Ils doivent livrer le personnage de Jessica Barden, Sky, à quelqu’un à Reno avant de se rendre à San Francisco pour un tournoi de boxe à enjeux élevés. Le voyage est difficile car les influences extérieures menacent de déchirer les frères, créant une expérience que les critiques apprécient le plus. Le drame de boxe fait ses débuts en VOD premium et devient disponible à l’achat numérique le 10 novembre.

Énergie Dirtbag

(Photo: Festival international du film de Toronto)

Roxana Hadadi a écrit une critique pour Pajiba comparant Jungleland à The Fighter de Mark Wahlberg. L’écrivain a fait l’éloge de la capacité de Hunnam à dépeindre le Stanley entièrement médiocre par opposition à ses personnages standards “trop ​​cool” de Triple Frontier ou Sons of Anarchy. Hadadi a expliqué que Jungleland n’est pas un projet très original, mais que le film offre une expérience visuelle agréable.

Comme l’écrivait Hadadi: «Jungleland réussit en retraçant comment les gens grattent une vie dans les marges, comment vous accumulez des dettes et manquez des opportunités, comment une f-up peut conduire à une autre f-up peut conduire à un flot infini de f – Tout cela ressemble un peu à une histoire d’Elmore Leonard plutôt qu’à un «film de sport», honnêtement – des gangsters de petites villes et des syndicats du crime clandestin, les derniers dollars dépensés pour un café, l’attrait et l’impossibilité de la Californie. tout à fait original, mais l’exécution est suffisamment bonne pour que vous savouriez la familiarité du récit au lieu de vous en vouloir. “

prevnext

Conflit fraternel

Dans une revue pour Digital Journal, Sarah Gopaul explique comment l’amour est «une émotion délicate». Le critique utilise les analogies des membres de la famille ou des athlètes d’une équipe sportive pour faire passer le message. Comme l’explique Gopaul, Jungleland n’est pas en fait un road trip ou un film de sport malgré l’implication massive des deux aspects. Au lieu de cela, le film se concentre davantage sur le conflit entre deux frères et sur la façon dont ils devraient «passer un peu de temps séparés».

Comme l’écrit Gopaul dans sa critique, «Lion a l’impression qu’il doit à Stanley parce qu’il se souciait de lui quand personne d’autre n’était là. Mais cette dette a coûté cher à Lion, à la fois physiquement et émotionnellement. Autant il essaie de ne pas le faire. pensez-y, il est bien conscient que son frère a détruit sa carrière et continue d’être la raison pour laquelle ils sont toujours en fuite. Inversement, Stanley choisit de se voir comme la raison pour laquelle ils sont restés à flot toutes ces années car à peine s’en sortir est encore passer.

prevnext

Rêve américain

Hunnam et l’écrivain Max Winkler ont déjà discuté de la manière dont Jungleland aborde la «masculinité toxique» et renverse le thème. Selon Danielle Solzman de Solzy At The Movies, le thème joue un rôle important dans les relations des personnages. Cependant, Solzman écrit également que Jungleland concerne davantage le rêve américain et les vœux pieux.

“Par ses thèmes, le film est un retour aux années 1970”, écrit Solzman dans la revue. “Ce sont des personnages qui sont facilement apparus dans les films de cette époque. C’est toujours un film pour cette époque. Stanley et Lion veulent juste vivre le rêve américain à la fin de la journée.”

prevnext

Erratique mais gratifiant

David Nusair a été globalement positif lors de l’écriture d’une critique de Jungleland pour Reel Film, tout en soulignant quelques premiers problèmes avec le film. L’écrivain a déclaré que la première moitié du drame dirigé par Hunnam met l’accent sur des types de personnages “trop ​​familiers”. L’écrivain a spécifiquement souligné l’archétype de hustler de Hunnam qui parle rapidement.

“Il est donc clair que l’image bénéficie des performances toujours captivantes de ses deux protagonistes, la force du travail de Hunnam et O’Connell ouvrant la voie à une section médiane qui devient de plus en plus captivante et absorbante”, écrit Nusair à propos de Jungleland. Le critique explique ensuite que le film de boxe est un “drame erratique mais totalement gratifiant” et l’appelle mieux qu’il n’a le droit de l’être.

prevnext

Fabriqué en toute confiance

Bien que Jungleland ait reçu des critiques positives dans l’ensemble, certains écrivains avaient des émotions mitigées à propos du film. Jason Bailey de The Playlist, en particulier appelé Jungleland “un trois-hander confiant et bien joué.” Cependant, il a également déclaré que le plaisir des téléspectateurs dépendra entièrement du “nombre de fois où vous pourrez regarder ses protagonistes monter”.

«Ce sont des gars farfelus, toujours à court de chance; l’histoire commence avec eux déjà dans le trou, essayant désespérément de se sortir. Mais les erreurs qu’ils font sont assez répétitives et frustrantes pour faire une expérience visuelle épuisante; votre kilométrage avec celui-ci devrait correspondre à peu près à votre patience », a poursuivi Bailey. Le critique a finalement donné à Jungleland un B-moins.

prevnext

Œuvre de personnage de Hunnam

Brian Tallerico de Roger Ebert écrit dans sa critique que Jungleland est un film qui embrasse le mélodrame et le cliché. Les personnages, en particulier, “sont hors de casting 101.” Cependant, Tallerico fait toujours l’éloge de l’ancienne star de Sons of Anarchy à Hunnam pour son travail de personnage. De plus, le critique souligne les parallèles intéressants entre Lion et Sky en ce qu’ils sont utilisés pour leur corps, bien que de manière très différente.

“Alors que ce parallèle thématique mijote sous la surface, il s’agit principalement d’une pièce de performance, en particulier pour Hunnam, qui semble presque déconstruire son comportement typiquement suave avec quelque chose de plus nerveux et impulsif”, écrit Tallerico. “C’est un travail fascinant. Et même quand le film ne donne pas l’impression que cela représente beaucoup, il continue de fredonner.”

prevnext

Un morceau de narration convaincant

Un thème commun à toutes les critiques de Jungleland est que le projet dirigé par Hunnam est moins une histoire de sport qu’un drame relationnel. Wendy Ide de Screen Daily partage ce sentiment tout en expliquant que le personnage de Hunnam “peut parfois être autoritaire” par rapport à Barden’s Sky. Cependant, Ide fait l’éloge des lieux sombres et du scénario.

Comme Ide l’écrit dans la revue, Jungleland peut ne pas éclater commercialement en raison de ses similitudes avec Warrior et The Fighter. Cependant, le critique explique que certains éléments clés pourraient faire ressortir le film. “L’élément le plus satisfaisant ici est l’examen de la relation complexe entre deux jeunes hommes endommagés au lieu d’un film de boxe dans lequel un drame se déroule dans un ring est peut-être au cœur de tout effort de marketing.”

prev