Les fans de Jurassic Park devront attendre un peu plus longtemps pour que le nouveau film Jurassic World: Dominion sorte en raison de la pandémie. La star principale Bryce Howard, qui joue le personnage de Claire, s’est rendue sur son compte Instagram pour partager la nouvelle. Sur sa photo montre l’affiche teaser du célèbre logo de dinosaure mais en noir et jaune avec une liste des acteurs et la date de sortie du 10 juin 2022. “10 JUIN 2022. Appelez-le Jurassic World 3 ou Jurassic Park 6 – – de toute façon, TENEZ VOS FESSES “, a-t-elle légendé la photo en utilisant les hashtags” Jurassic World Dominion “,” Jurassic World “et” Jurassic Park “.

Universal Pictures avait initialement prévu la première du film à l’été 2021, cependant, les plans ont changé lorsqu’ils ont dû reporter le tournage à la pandémie de coronavirus. Le réalisateur Colin Trevorrow a également lancé l’affiche teaser via Twitter en écrivant: “Au cours des trois derniers mois, j’ai travaillé avec une distribution et une équipe extraordinaires sur un film que nous avons hâte de partager avec le monde. Même si nous devrons le faire. attendez encore un peu, cela en vaudra la peine. Restons en bonne santé et prenons soin les uns des autres en attendant. “

Le tournage a été interrompu en mars après que le coronavirus a été considéré comme une pandémie. Jurassic World: Dominion a été l’un des premiers grands films à reprendre la production après les fermetures massives dans le monde. Cependant, cette fois-ci, les choses n’ont pas été les mêmes pour ceux sur le plateau car des protocoles majeurs sont en place pour aider à garder tout le monde aussi en sécurité que possible. Les équipages ont été divisés en groupes et le service artisanal est maintenant dans des conteneurs scellés sous vide.

Selon un article du New York Times, leurs mesures de sécurité détaillent “tout, des scanners de température infrarouges que les acteurs et l’équipe rencontrent à leur arrivée aux repas sous vide fournis par des travailleurs masqués se tenant derrière des cloisons en plastique dans la cafétéria réservée aux plats à emporter”. Les acteurs et l’équipe se sont divisés en deux groupes, le plus grand étant composé de construction et d’accessoires – qui n’ont pas besoin d’être sur le plateau lors du tournage – et un groupe plus petit appelé la zone verte. La zone verte se compose de Trevorrow et de membres de la distribution comme Chris Pratt et Howard, ainsi que d’autres membres essentiels de l’équipe comme les opérateurs de caméra et le service du son selon EW.

Bien qu’il soit probablement prudent de supposer que les acteurs et l’équipe sont heureux d’être de retour sur le plateau, il a été clair qu’ils prennent tous toutes les précautions nécessaires pour que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé.