La mort du Français a provoqué une vague de chagrin et d’hommages mémorables du monde du football et en particulier de Liverpool, qu’il a guidé vers cinq trophées majeurs – dont un triplé mémorable en 2000-01 – dans un match de 307 sur six ans. passage en charge sur Merseyside entre 1998-2004.

Liverpool a déclaré qu’ils étaient «profondément attristés» par le décès de Houllier, tandis qu’une foule d’anciens joueurs, dont Steven Gerrard, Michael Owen, Jamie Carragher et Robbie Fowler, ont également rendu hommage, aux côtés de l’ancien co-manager Roy Evans et de l’ancien assistant manager de Houllier, Phil Thompson.

Le manager actuel de Liverpool, Klopp, a également rendu hommage au regretté Houllier au nom de l’équipe, saluant son influence et son caractère.

“C’est vraiment, vraiment, vraiment un triste jour”, a déclaré Klopp sur le site officiel de Liverpool. “Je ne connaissais pas trop bien Gerard – je l’ai rencontré plusieurs fois, mais dans ces quelques instants, il a créé une relation avec moi qui était vraiment spécial.

«C’est une véritable légende de Liverpool et c’est une véritable légende du coaching. Il était vraiment influent dans le jeu. Un super coach, mais un être humain qui vous a donné une sensation vraiment chaleureuse lorsque vous étiez avec lui. Pour nous tous, c’est une grande perte et une journée vraiment triste.

Houllier a également entraîné des joueurs comme Lyon, le Paris Saint-Germain, Lens, Aston Villa et l’équipe de France au cours d’une longue carrière de manager, alors que plus récemment, il avait travaillé pour le groupe Red Bull en tant que responsable du football mondial et aussi en tant que technique. directrice des clubs de football féminin de l’Olympique Lyonnais Féminin et de l’OL Reign des États-Unis.

On se souviendra affectueusement à Liverpool de son propre succès au trophée après une période difficile dans l’illustre histoire du club et pour avoir contribué à reconstruire et à jeter les bases de futurs triomphes, y compris la remarquable victoire de la Ligue des champions 2005 à Istanbul.

Klopp a révélé que l’un des premiers messages qu’il a reçus après avoir été nommé successeur de Brendan Rodgers en 2015 était de Houllier, qui restait solidaire et plein de conseils.

“De la façon dont il l’a décrit, Liverpool était son club, son vrai club où il se sentait probablement toujours plus connecté que n’importe quel autre club”, a ajouté Klopp.

«C’était une personne vraiment, vraiment, vraiment gentille et douce. Il me manque déjà maintenant. Peut-être que la seule bonne chose que vous puissiez dire sur le moment est qu’il ne sera jamais oublié ici.

Discutant de la façon dont les fans se souviendront de Houllier à Liverpool, Klopp a déclaré: “Bien sûr, ils se souviendront [the trophies] – mais j’espère qu’ils se souviendront de lui ainsi que d’un homme qui a tout donné pour ce club et a changé la fortune du club dans les moments difficiles.

«Je ne suis pas sûr, je n’étais pas là, mais il a ramené ce club sur ses jambes. Il a commencé dans une sorte de situation peut-être étrange en tant que l’un des deux managers, mais en a tiré le meilleur parti – c’était son personnage, évidemment – et est ensuite devenu très, très influent.

«Je pense que si vous voulez vous souvenir de lui, vous avez tellement de choses dont vous pouvez vous souvenir – et c’est probablement la meilleure chose que vous puissiez dire sur une personne.