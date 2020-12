Un doublé chacun de Roberto Firmino et du remplaçant Mohamed Salah en plus des buts de Jordan Henderson, Sadio Mane et Takumi Minamino a ouvert un écart de six points en haut du tableau et fait pression sur des rivaux au titre tels que Tottenham, qui divertit quatrième- a placé Leicester dimanche.

Klopp était satisfait de la finition dévastatrice de Liverpool et particulièrement heureux de voir sa différence de buts se rétablir après cette étrange chute de 7-2 par Aston Villa en octobre.

“C’était un travail difficile, beaucoup de moments de contre-attaque de Crystal Palace en première mi-temps où nous avions vraiment besoin d’un long orteil ou d’un pied pour défendre”, a déclaré le patron des Reds à BT Sport.

«Ils ont eu leurs moments, à 100%, mais notre finition en première mi-temps était déjà vraiment clinique dans les bons moments.

«Je ne dis pas être 3-0 avant la mi-temps, le match n’est pas terminé, donc nous devions rester concentrés comme défi, mais les garçons contrôlaient le match et marquaient de merveilleux buts et le gagnaient.

“Les garçons sont capables de faire ça, mais ça n’arrivera pas toutes les semaines. Cela peut arriver et aujourd’hui ça a cliqué. C’est une période très intense, les garçons devraient être vraiment fiers de la façon dont ils ont traversé ces résultats en termes de performances.

«Maintenant, nous prenons un jour de congé demain, puis commençons à nous préparer pour West Brom [on December 27]. C’était vraiment bon et important pour nous en termes de différence de buts en raison du résultat amusant à Aston Villa. “

Le seul petit inconvénient pour Liverpool lors d’une journée autrement mémorable était la réaction frustrée de Mane d’être remplacé par Salah avec plus d’une demi-heure restante dans le sud de Londres.

Cependant, Klopp a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun problème avec l’attaquant sénégalais après le coup de sifflet à plein temps.

“Il n’était pas en colère parce que Mo est venu, il n’était pas content parce que peut-être qu’il n’est resté sur le terrain qu’après le coup franc”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas jouer au football comme ça si vous êtes juste un soldat et que vous le faites. tout ce que disent les patrons, ils font ce que je dis, mais ce sont des êtres humains et réagissent de manière spécifique. Après le match, Sadio s’est bien passé, tout va bien.

En étant au top à Noël une fois depuis, Klopp a ajouté: “C’était le plan. Pour nous, cela signifie que Noël sera bon, mais la saison n’est pas finie malheureusement, il y a quelques matchs à venir mais nous serons prêts.”

