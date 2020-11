L

iverpool a vu deux buts refusés et a concédé un penalty tardif alors que Brighton a arraché un match nul 1-1 samedi.

Mais le drame ne s’est pas arrêté là alors que Jurgen Klopp et Des Kelly de BT Sport se sont affrontés dans l’interview d’après-match pour parler de blessures.

Klopp a été très virulent dans sa critique du programme, disant à BT Sport après la défaite en milieu de semaine à Atalanta: “Vous (BT Sport) mes amis spéciaux nous demandez de partir samedi à 12h30, ce qui est presque un crime pour être honnête. Cela n’a rien à voir avec le match de ce soir mais félicitations pour cela.

“Mon seul intérêt pour le moment est que je lève le pouce, personne n’est blessé, récupérons immédiatement. Nous le prenons.”

Klopp a regardé James Milner clopiner au stade Amex et a exprimé ses pensées après le match.

Voici la transcription complète de l’entretien BT Sport de Klopp avec Kelly …

Kelly: “James Milner, les ischio-jambiers?”

Klopp: “Ouais, félicitations.”

Klopp: “Non, mais tu travailles pour eux ouais? Ischio-jambiers. Surprise. Et ils ont aussi eu des blessures parce que c’est une période difficile. Mais demandez à Chris Wilder comment nous éviter cela.

BT: “Peut-être que vous tirez sur la mauvaise cible. Nous sommes des diffuseurs, nous travaillons selon les règles de la Premier League, et la Premier League établit les règles, ce sont les clubs de Premier League, alors ne devriez-vous pas parler aux clubs de Premier League? tu ne parles pas aux directeurs généraux … ”

Klopp: “Je ne sais pas combien de fois je dois le dire: vous nous choisissez pour les coup d’envoi à 12h30. Vous l’avez choisi. Pas vous, personnellement. Mais vous l’avez fait, n’est-ce pas?

“Nous à 12h30. Entre maintenant et décembre et le nouvel an, il reste un coup d’envoi mercredi et samedi à 12h30.

BT: “Quand vous dites” vous avez choisi le 12h30 “, les clubs de Premier League ont choisi ce créneau. Il y a une raison pour laquelle ce créneau est là, car il est précieux pour la Premier League.

Klopp: “Ce sont des moments difficiles.”

BT: “Bien sûr, c’est difficile, les stades sont vides et les diffuseurs soutiennent le match.”

Klopp: “Mais si vous jouez à 15h ou 17h30, c’est exactement la même chose.

Kelly: “Vos directeurs généraux et autres directeurs généraux devraient avoir cette discussion. Si vous venez ici et que vous essayez simplement le diffuseur, cela ne va nulle part, cela ne changera rien.

Klopp: “Je ne vais pas essayer les diffuseurs, je dis juste comment c’est.

Kelly: “Vous avez dit que c’était criminel.”

Klopp: “Jouer à 12h30 après mercredi est vraiment dangereux pour les joueurs de Premier League.”

Kelly: “Vous avez également dit que les diffuseurs s’en fichaient et que c’était le problème. Ce n’est pas le problème …”

Klopp: “Pourquoi nous avez-vous choisi contre Crystal Palace si vous vous en souciez?”

Kelly: “Eh bien, je ne l’ai pas choisi, mais chaque choix est accepté par la Premier League, avec chaque exécutif autour de cette table.”

Klopp: “Vous comptez toujours sur des choses que nous avons convenues à une autre époque …”

Kelly: “Non, non, non. S’il s’agit du bien-être du Premier Leagueayer, pourquoi les clubs de Premier League ont-ils bloqué cinq sous-marins?”

Klopp: “C’est très intéressant. Parce que lorsque nous avons eu la discussion entre les managers il y a une semaine, c’était 15-5 ou 16-4 en faveur de cinq sous-marins. Mais depuis, rien ne s’est passé.

“Vous avez besoin d’au moins 14 votes et Chris Wilder ou qui que ce soit, disent constamment que je suis égoïste. Je pense que tout ce qu’il a dit montre qu’il est égoïste mais ce n’est pas trop important. J’étais dans une situation similaire à ce qu’il était quand je a travaillé à Mayence – tout pour rester dans la ligue.

“Mais maintenant ils [can make] trois sous-marins et ont un point. Il n’y a donc ni avantage ni inconvénient. Si vous pouvez faire cinq sous-marins dans un jeu comme celui-ci, ce n’est pas pour des raisons tactiques.

«Par exemple, si nous avions eu cinq sous-marins aujourd’hui, j’aurais enlevé Robbo pour Kostas pour sauver Robbo, pas pour améliorer notre jeu.

“C’est juste pour sauver les joueurs. C’est pour tous les joueurs. Vous le ferez à partir de maintenant jusqu’en décembre. Nous verrons.”