un quart des consommateurs londoniens faisant des achats en ligne ont été abandonnés par une commande depuis le déclenchement de la pandémie, selon une nouvelle enquête.

Le sondage, mené par la société de logiciels de vente au détail Brightpearl, a également révélé que 37% des acheteurs de la capitale ont vu leurs achats en ligne mettre plus de temps à arriver depuis mars.

Dans l’ensemble, 34% des 2000 Londoniens interrogés ont déclaré aux chercheurs que leur confiance dans les achats en ligne avait diminué en raison d’une livraison peu fiable au cours de la période.

Malgré cela, 43% des répondants ont déclaré qu’ils achetaient des articles plus fréquemment en ligne qu’avant le premier verrouillage.

Un grand nombre de ces achats ont été effectués auprès de détaillants locaux plutôt que de chaînes, selon le sondage.

Mais, alors que des licenciements généralisés et une récession glaciale se profilent, 63% des acheteurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de faire «très attention» à leur argent dans l’année à venir – 40% ayant déjà réduit les dépenses jugées «frivoles».

Le PDG de Brightpearl, Derek O’Carroll, a déclaré: «Il y a eu un grand virage vers en ligne après Covid, mais l’inquiétude concernant la fiabilité de livraison à Londres a créé une crise de confiance chez certains consommateurs et les marques pourraient encore souffrir ou manquer cette opportunité numérique si ils n’améliorent pas le service, surtout après le bouton d’achat.

«Au cours de la prochaine année, les marques en ligne à Londres vont devoir améliorer leur jeu et effectuer des livraisons en ligne plus rapides, plus fiables et plus flexibles. Les acheteurs veulent plus de choix dans leurs options de livraison, que ce soit la livraison le jour même ou Click & Collect. “